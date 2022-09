Amazon Gaming Week: 5 affari last minute da non perdere!

È giunto, purtroppo, l’ultimo giorno delle offerte della Amazon Gaming Week, che vi ha permesso di risparmiare su tantissimi prodotti dedicati al gaming dei marchi più diversi. Ne trovate davvero tantissimi a prezzi assolutamente da non lasciarsi sfuggire e dotate delle caratteristiche più disparate. In particolare, tra i notebook gaming trovate in promozione delle proposte del noto produttore che montano sia GPU di casa NVIDIA che GPU di casa AMD: in entrambi i casi, la Amazon Gaming Week è l’occasione per risparmiare portando a casa schede grafiche recenti e prestanti.

Queste sono davvero le ultime ore per approfittare di questi tagli di prezzo e, per aiutarvi, abbiamo deciso di proporvi cinque dei migliori articoli ancora in sconto sul portale. Vi consigliamo di non perdere altro tempo e sfruttare l’occasione, soprattutto considerando che i prezzi potrebbero aumentare anche in maniera considerevole in futuro a causa della situazione economica mondiale attuale.

Notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro

Tra le migliori offerte last minute di questa Gaming Week spicca il notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro, dal momento che viene proposto a soli 1.899€, un risparmio di 400€ rispetto al prezzo precedente. Il notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro è animato dal potente processore Intel Core i7-12700H, dotato di sei P-core e otto E-core, accompagnato da 16GB di memoria RAM DDR5 e un veloce SSD da 512 GB. Per quanto riguarda la componente grafica, a bordo troviamo la potente NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 8GB di memorie GDDR6, che vi assicura ottime prestazioni con tutti i titoli odierni e supporta tecnologie come Ray Tracing e DLSS per giocare al meglio.

» Vedi su Amazon

Scheda video EVGA GeForce RTX 3060 Ti

Nel corso della Gaming Week sono state proposte diverse schede video a prezzi decisamente abbordabili ragionevoli e recentemente si è aggiunta anche la RTX 3060 Ti, nella versione custom prodotta da EVGA. La EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC Gaming è molto equilibrata e saprà darvi grandi soddisfazioni a risoluzioni come FullHD e QuadHD, anche al massimo livello di dettaglio. Equipaggiata con la GPU GA104, accompagnata da 8 GB di veloce memoria GDDR6, la EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC Gaming grazie ai suoi 4.864 CUDA Core è in grado di garantire 16,20 TFPLOPS di potenza computazionale. Per quanto riguarda le capacità in ambito Ray Tracing, troviamo a bordo 38 RT Core e 152 Tensor Core.

» Vedi su Amazon

Mouse gaming Logitech G502 HERO

Logitech G502 HERO è un mouse molto popolare ed apprezzato, equipaggiato con un sensore ottico avanzato in grado di offrire un tracciamento di precisione sino a 25.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione. Il mouse gaming Logitech G502 HERO si adatta facilmente ad ogni tipologia di gioco ed utente grazie alla presenza di ben undici pulsanti programmabili ed una rotella di scorrimento veloce a doppia modalità. Infine, il tensionamento meccanico dei pulsanti garantisce un clic preciso ed un comando rapido, mentre il software proprietario Logitech G Hub si occuperà della gestione del mouse, permettendo di programmare i pulsanti con i comandi e le macro che preferite. Il mouse gaming Logitech G502 HERO supporta anche la tecnologia Lightsync, così di fornirvi la possibilità di personalizzare completamente l’illuminazione RGB.

» Vedi su Amazon

Monitor gaming MSI Optix MEG381CQR Plus

Il monitor gaming MSI Optix MEG381CQR Plus è equipaggiato con un pannello IPS curvo da 37,5″ a risoluzione 3.840×1600 pixel in formato 21:9 con raggio di curvatura 2300R. La frequenza di aggiornamento del display è pari a 180Hz, mentre il tempo di risposta è di un solo ms, consentendo di avere un’elevata responsività ai comandi ed una visione sempre ultra fluida. Il monitor gaming MSI Optix MEG381CQR Plus è certificato VESA DisplayHDR 600 e quindi è in grado di produrre immagini con maggiori dettagli, una gamma più ampia di colori e un aspetto più simile a quello che viene visto dall’occhio umano rispetto ai monitor tradizionali.

» Vedi su Amazon

Cuffie Sony Pulse3D Midnight Black

Le cuffie Sony Pulse 3D Midnight Black sfruttano il Tempest Engine di PS5 per consentire agli utenti di udire la direzionalità dei vari suoni esattamente come se si fosse immersi davvero nell’ambiente di gioco. Le cuffie Sony Pulse 3D Midnight Black presentano un doppio microfono nascosto, con il quale chattare con amici e compagni di squadra in maniera perfetta grazie alla tecnologia di eliminazione del rumore. Il dispositivo offre, inoltre, una serie di controlli di facile accesso, i quali permettono di silenziare il microfono, regolare il volume e passare dall’audio di gioco alle interazioni vocali con semplici gesti. Le cuffie Sony Pulse 3D Midnight Black utilizzano un adattatore USB incluso in confezione per collegarsi a PS4, PS5 e computer Windows e macOS compatibili, ma è possibile usare anche utilizzare Playstation VR ed altri dispositivi tramite il consueto jack da 3,5mm.

» Vedi su Amazon