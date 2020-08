Amazon Gaming Week: 2 RAM HyperX HX316C10FBK2/16 Fury da 8 GB a meno di 80 euro!

La Amazon Gaming Week riserva soddisfazioni anche per i giocatori intenzionati a potenziare il proprio PC, e oggi vi mostriamo quest’offerta a tempo limitato su 2 RAM HyperX HX316C10FBK2/16 Fury da 8 GB con uno sconto sostanzioso del 31%.

La memoria HyperX Fury DDR3 esegue automaticamente l’overclocking alla velocità massima di 1866 MHz e offre una funzionalità plug-and-play senza paragoni, così da farti entrare immediatamente in partita e raggiungere subito prestazioni top-level che sbaraglino qualsiasi avversario.

Le memorie HyperX PnP sono compatibili con la maggior parte dei sistemi DDR3 e funzionano alle velocità consentite dal BIOS di sistema del produttore del PC. Le memorie PnP non possono funzionare a velocità superiori a quelle consentite dal BIOS di sistema.

Grazie a una tensione di soli 1.35 V, richiedono meno energia e generano meno calore e, in piu, e in più supportano già i chipset Intel della serie 100. Il design asimmetrico e aggressivo di queste memorie gli consente di distinguersi dalla massa dei moduli “squadrati” e vanta materiali di qualita tra quali l’alluminio e una finitura a taglio di diamante.

Disponibili nei colori nero, blu, bianco e rosso, con la scheda PCB in nero, si abbinano ottimamente agli schemi di colore utilizzati dai piu recenti case, schede madri e altri componenti. Che giochiate con Intel o AMD, la linea HyperX Fury è sempre compatibile, in modo da funzionare su tutti i sistemi a prescindere dalla marca per cui abbiate optato.

Se avete bisogno di dare più velocità alla vostra macchina, allora, potete portarvi a casa adesso 2 RAM HyperX HX316C10FBK2/16 Fury da 8 GB al prezzo scontato di 78,99€ contro i 114,99€ regolarmente necessari. Un’occasione imperdibile!

