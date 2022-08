Amazon: 10 prodotti fondamentali per la tua estate!

Sappiamo che il noto portale e-commerce Amazon possiede un catalogo davvero sconfinato e, in vista di Ferragosto, quest’oggi abbiamo pensato di raccogliere per voi i migliori articoli da acquistare per la vostra estate.

Tra questi prodotti ne troverete alcuni da usare in qualsiasi occasione, sia al chiuso che all’aperto, nonché altri che sono espressamente utili durante le belle giornate ricche di sole e divertimento con gli amici e in famiglia.

Sicuramente, tra questi dieci prodotti che abbiamo selezionato per voi troverete quello che fa al caso vostro, o almeno che vi darà qualche spunto per successive ricerche all’interno di Amazon. Prima di augurarvi buono shopping, vi rammentiamo infine che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Cassa Bluetooth ZEALOT

Come primo prodotto vogliamo consigliarvi l’acquisto di questa cassa Bluetooth portatile a marchio Zealot. Il dispositivo offre un’ottima qualità sonora e si connette ai vostri dispositivi tramite la tecnologia Bluetooth 5.0. Grazie all’autonomia sino a 12 ore e alla certificazione IPX5, potrete portare questo speaker praticamente ovunque con voi, in spiaggia, in piscina, campeggio e molto altro ancora.

Occhiali da sole SUNGAIT

Indispensabili per proteggersi dai pericolosi raggi solari, questi occhiali da sole di SUNGAIT sono dotati di un design rotondo vintage, adatto sia agli uomini che alle donne. Grazie al telaio ultraleggero, indossarli sarà un piacere, mentre la lente polarizzata HD vi assicura una piena protezione dai raggi UV e da altre luci dannose. Il comfort visivo è garantito dal trattamento anti riflesso, mentre il loro look è adatto a qualsiasi tipi di occasione.

Borraccia da 1 litro FLOWBUDDY

Realizzata in Tritan, materiale conforme agli standard ambientali europei, la borraccia FLOWBUDDY è in grado di contenere un litro di acqua, sufficiente per palestra, ufficio, scuole e altre attività quotidiane. La borraccia è molto sicura, in quanto il tappo e il corpo della bottiglia sono avvitati tra loro, mentre la guarnizione in silicone per uso alimentare rende il prodotto davvero a prova di perdite.

Ombrellone da giardino Outsunny

Questo ombrellone da giardino realizzato da Outsunny vi proteggerà dai raggi solari grazie alla sua struttura doppia, così da rilassarvi da soli o con i vostri amici/famigliari all’aria aperta. La sua struttura in poliestere di alta qualità è in grado di resistere alle intemperie e non scolorire, in modo da conservare il suo aspetto elegante nel corso degli anni. L’apertura a manovella assicura un facile controllo dell’ombrellone.

Frullatore Electrolux con lame TruFlow

Perfetto per preparare i vostri frullati quotidiani, il frullatore Electrolux con lame TruFlow è dotato di un potente motore da 500W in grado di rendere facile la frollatura di ricette delicate, ingredienti difficili e la frantumazione del ghiaccio. Grazie alla sua caraffa da 1,5 litri potete preparare grandi quantità di frullati per tutta la famiglia per gli amici. Sia il vaso che le lame in acciaio inossidabile sono lavabili in lavastoviglie; inoltre, le lame sono anche facilmente rimovibili, rendendo la pulizia molto semplice.

Magnesio Supremo

Il caldo vi rende fiacchi? Niente di meglio del Magnesio Supremo per riacquistare le energie perdute! Il magnesio è il minerale più importante per l’organismo, è come un orologio di precisione che regola i sofisticati meccanismi corporei. Una carenza di magnesio si può manifestare con irritabilità, nervosismo o tensione, sonno agitato, stress, sindrome premestruale, fragilità ossea o carenza di calcio, stitichezza, spasmi, tremori e crampi muscolari, irrigidimento e dolori muscolari, difficoltà ad addormentarsi. Su Amazon potete acquistare questo speciale bundle che comprende quattro confezioni da 300 grammi ad un prezzo assolutamente imperdibile!

Ventilatore da tavolo Woozoo

Perfetto per rinfrescarvi quando state lavorando al PC, questo ventilatore da tavolo Woozoo assicura un flusso d’aria a spirale potente ed è in grado di distribuire l’aria fredda del condizionatore in modo uniforme in tutte la casa. Il dispositivo è inclinabile verticalmente di 110° ed è incredibilmente silenzioso quando impostato a bassa velocità (35 dB). Il ventilatore da tavolo Woozoo, grazie alla sua impugnatura ergonomica, è infine facilmente trasportabile da una stanza all’altra.

Power Bank 10.400mAh

Con il gran numero di dispositivi elettronici su cui facciamo affidamento ogni giorno, si è reso sempre più necessario portare con sé anche un powerbank, così da ricaricarli nelle situazioni nelle quali non si ha accesso alla rete elettrica tradizionale. Questo powerbank ultrasottile da 10.400 mAh è dotato di due ingressi (micro USB e Type C) e tre uscite (due USB e Type-C) così da permettervi di caricare smartphone, tablet e altri dispositivi anche per più volte. Le tre porte intelligenti possono caricare simultaneamente tre dispositivi alimentati tramite USB e Type-C, tra cui Android e Apple, fino a 5V/3A, mentre il display LED mostra l’energia rimanente in percentuale, così come la tensione e l’intensità della corrente.

Zaino Larkson

Grazie al suo stile inconfondibile, lo zaino Larkson No 7 non passa di certo inosservato. Realizzato con bottiglie in PET riciclate, il prodotto è robusto e adatto per l’uso quotidiano, ideale per la scuola, lo sport, le feste e la vita di tutti i giorni. Lo zaino Larkson No 7 offre spazio a sufficienza per contenere un notebook fino a 15,6″, libri, una borraccia e altri oggetti di uso comune, mentre gli oggetti di valore possono essere riposti in una tasca esterna. Lo zaino Larkson No 7 è unisex, quindi adatto sia agli uomini che alle donne, ma può essere usato anche come zaino scolastico per ragazze e ragazzi.

Borsa termoelettrica Mobicool

La borsa termoelettrica Mobicool ha una capacità di 32 litri, una connessione a 12V DC ed è capace di raffreddare le bevande sino a 15°C al di sotto della temperatura ambiente. Grazie alla tracolla regolabile e alle comode maniglie per il trasporto, potrete portarla davvero ovunque. L’oggetto dispone di una parte esterna in tessuto jacquard heavy-duty per assicurare la robustezza necessaria, mentre il rivestimento monopezzo interno favorisce l’isolamento. Perfetta per le vostre gite, la borsa termoelettrica Mobicool è ripiegabile dopo l’uso per risparmiare spazio.