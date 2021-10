Amazon: 10 imperdibili prodotti gaming a meno di 5 euro!

Sappiamo che il noto portale e-commerce Amazon possiede un catalogo davvero sconfinato, nel quale possiamo trovare prodotti sia costosissimo che molto economici. Dopo avervi proposto la nostra selezione di migliori prodotti gaming a meno di un euro, quest’oggi abbiamo pensato di raccogliere per voi i migliori articoli gaming che potete acquistare a meno di cinque euro.

Nonostante il prezzo molto basso, molti di essi possono entrare tranquillamente di diritto nell’armamentario di un vero gamer, come ad esempio mouse o auricolari, consentendovi di risparmiare tantissimi euro. In questo articolo vi segnaliamo quelli che, secondo il nostro modesto parere, sono i dieci prodotti gaming imperdibili con un prezzo inferiore a cinque euro presenti su Amazon.

Ricordiamo, tuttavia, che i prezzi non comprendono le eventuali spese di spedizione e che alcuni non sono compatibili con la spedizione veloce di Amazon Prime. Prima di augurarvi buono shopping, vi rammentiamo infine che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Supporto per cuffie gaming Tondejing

Come primo prodotto vogliamo consigliarvi l’acquisto di questo supporto per cuffie gaming prodotto da Tondejing, che offre una base in alluminio per garantire una stabilità ottimale con un cuscinetto in silicone antiscivolo nella parte inferiore. Il supporto è invece realizzato in materiale TPU elastico, così da evitare che le cuffie si deformino.

» Acquista supporto per cuffie gaming Tondejing a soli 4,27€

(Spedizione Prime)

Tappetino per mouse Mars Gaming

Per giocare alla grande su PC è necessario anche che il vostro mouse scorra in modo fluido e senza interruzioni per consentirvi di puntare con precisione al vostro obiettivo. Il tappetino Mars Matrix offre un’ampia superficie (35×25 cm) ed è realizzato in un tessuto morbido con base in gomma naturale che gli impedisce di scivolare, garantendovi la massima precisione durante le vostre sessioni di gaming.

» Acquista tappetino per mouse Mars Gaming a 4,43€

(Spedizione Prime)



Confezione da due controller stile SNES

Se amate giocare con giochi in retrò o gli emulatori, e soprattutto siete legati, magari per la vostra infanzia, al controller del Super Nintendo, questa confezione che comprende due joypad in stile SNES di TRIXES è quello che fa per voi. I due controller hanno un design facilmente riconoscibile e si collegano al vostro PC tramite la usuale porta USB. Il cavo è lungo ben 1,3 metri, consentendovi di giocare comodamente anche sul divano davanti alla TV.

» Acquista la confezione da 2 controller stile SNES a 4,99€

(Costi di spedizione: 3€)



Mini mouse gaming ottico wireless

Se avete bisogno di un mouse ottico gaming di dimensioni ridotte, questo è il prodotto che fa per voi! Grazie al trasmettitore wireless USB fornito in dotazione avrete un raggio d’azione di ben 10 metri, mentre il design ergonomico del mouse consente di avere un’impugnatura e un utilizzo confortevoli. Il ricevitore, inoltre, può essere posizionato nella parte posteriore del mouse, così da trasportarlo facilmente senza perderlo.

» Acquista mini mouse ottico wireless a 3,39€

(Costi di spedizione: 2€)



Cuffie gaming litty089

Se avete bisogno di cuffie gaming economiche con collegamento tramite jack audio da 3,5mm, questo prodotto di litty089 fa proprio per voi! Le cuffie sono realizzate con materiali di alta qualità e sono dotate di padiglioni morbidi e confortevoli. L’uso di altoparlanti 4D vi permettono di sentire con chiarezza suoni e musiche.

» Acquista cuffie gaming litty089 a 2,99€

(Costi di spedizione: 1,99€)



Copri levette analogiche per PS4

Sicuramente dopo mesi, se non anni, di utilizzo, la copertura in gomma degli stick analogici dei controller risente del passare del tempo, logorandosi se non addirittura lacerandosi. Fortunatamente, è piuttosto semplice ovviare al problema senza dover acquistare un nuovo controller. I copri levelette analogiche Ociodual sono realizzate in silicone di alta qualità, per assicurarvi sia una buona tenuta che comodità e vi permetteranno di tornare a giocare alla grande con il vostro joypad. All’interno della confezione ne troverete quattro paia diverse così, da poter scegliere quale utilizzare in base al vostro stile di gioco.

» Acquista copri levette analogiche per PS4 a 4,50€

(Spedizione Prime)



Microfono Ba30DEllylelly

Se avete intenzione di iniziare a fare streaming su Twitch o altre piattaforme simili, vi servirà sicuramente un microfono. Nel caso il vostro budget sia piuttosto ridotto, vi consigliamo senz’ombra di dubbio questo microfono Ba30DEllylelly, dotato di presa da 3,5 mm placcata in oro e un pratico interruttore per accenderlo o spegnerlo.

» Acquista microfono Ba30DEllylelly a 1,19€

(Costi di spedizione: 5,99€)



Pasta termoconduttiva StarTech

Ogni giocatore PC un po’ “smanettone” sa che, per mantenere sempre ottimale l’efficienza del sistema di dissipazione del calore del proprio PC, è necessario cambiare dopo un certo periodo la pasta termica, dato che tendo a seccarsi e diminuire le performance. La pasta termoconduttiva StarTech è un composto a base di metallo, contenente ossido di metallo, e, grazie a questo tubetto da 1,5g, potete effettuare da 4 a 6 applicazioni. Assolutamente indispensabile per ogni giocatore PC che si rispetto.

» Acquista pasta termoconduttiva StarTech a 4,99€

(Speciazione Prime)



Bomboletta spray aria compressa Nilox

Dopo la pasta termoconduttiva StarTech, vi proponiamo un altro accessorio indispensabile per la manutenzione del vostro PC, vale a dire la bomboletta spray con aria compressa di Nilox. Grazie ad essa, potete rimuovere rapidamente detriti e polvere da qualsiasi superficie, consentendovi di pulire tastiere e l’interno di case, notebook, e apparecchi digitali senza alcuno sforzo.

» Acquista bomboletta spray aria compressa a 3,99€

(Spedizione prime)

Tappeto gaming

Come ultimo prodotto, vi presentiamo un accessorio in grado di abbellire la vostra stanza da gaming. Vi consigliamo, infatti, questo tappeto antiscivolo, delle dimensioni di 50 x 80 cm, con una bellissima illustrazione dove viene rappresentato il controller PS4. Il tappeto è morbido e realizzato in flanella di poliestere, ottima anche per la sua resistenza all’usura.

» Acquista tappeto Game Over a 2,99€

(Costi di spedizione: 15,99€)