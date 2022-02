Un’amata feature delle console Xbox sta per diventare ancora più utile

La next-gen di Microsoft ha stregato moltissimi videogiocatori appassionati che si sono lasciati trasportare dalla visione del gaming secondo la casa di Redmond.

Nonostante Xbox Series X sia tutt’ora difficile da reperire, un po’ come PS5, quello appena trascorso è stato un anno di record per Xbox.

Lo vediamo anche dalle grandi vendite registrate dalla next-gen soft incarnata da Xbox Series S, macchina decisamente più abbordabile sia in termini di prezzo che in quanto a disponibilità negli store, che garantisce un facile accesso all’ecosistema Microsoft e soprattutto a Xbox Game Pass.

Una delle feature più apprezzate dai giocatori che posseggono una Xbox di ultima generazione è sicuramente il Quick Resume, una funzionalità grazie alla quale i giocatori possono letteralmente mettere in stand by fino a sei giochi contemporaneamente.

Ciò vuol dire che è possibile passare agilmente da un gioco all’altro nel giro di una manciata di secondi, riprendendo sempre dall’esatto punto in cui si era lasciato il titolo precedentemente.

È senza alcun dubbio una caratteristica molto utile per le nuove console Xbox, ma a volte potrebbe accadere di “perdere” la possibilità dell’utilizzo del Quick Resume su alcuni giochi a seguito dell’apertura di numerosi titoli simultaneamente.

Sembra adesso che Microsoft stia pensando di aggiornare la feature in modo da porre rimedio proprio a questo piccolo problema.

Si tratta del Keep in Quick Resume, un modo per mettere in evidenza due giochi specifici da mantenere sempre nella lista dei titoli che usufruiscono della suddetta funzionalità, in modo che non vengano persi con l’apertura di più software.

Some screens of the "keep in Quick Resume" feature going out to Alpha Xbox Insiders at 2PM PT today! Up to two games can be "pinned" so they won't be lost unless the game updates or you remove it. If you try to add a third game, you'll be prompted to choose which game to remove. pic.twitter.com/4nCvmu9FoK — Eden Marie (@neonepiphany) February 11, 2022

Sarebbe particolarmente interessante per tutte quelle persone che amano provare molti giochi ma che non vogliono rischiare di perdere un accesso così rapido a quei due titoli su cui tendono a ritornare più spesso degli altri.

In questo momento la feature è disponibile solo per gli Alpha Xbox Insider e non si sa quando sarà disponibile per il grande pubblico, ma non dovremmo attendere troppo per poterne usufruire.

