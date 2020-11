Altro che Ibra! Federico Chiesa è rimasto senza PS5, ma ci scherza su

Nell’immaginario collettivo, un calciatore può permettersi tranquillamente decine di PS5, o altrettanti pezzi di un qualunque oggetto tecnologico, senza battere ciglio.

La fantasia del calciatore ricco e potente si è materializzata puntualmente ieri, al lancio della nuova console di Sony, quando l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha regalato una PlayStation 5 a tutti i compagni di squadra, in barba alla scarsa reperibilità della console, in vista del Natale.

Però, non tutti i calciatori hanno avuto la stessa fortuna nel reperire un’unità dell’introvabile, o quasi, piattaforma next-gen della casa giapponese.

Come scovato dalla pagina Facebook Calciatori Brutti, Federico Chiesa, esterno della Juventus e della Nazionale, è stato infatti molto più sfortunato.

In un episodio che lo avvicina a noi comuni mortali, che ci siamo barcamenati tra prenotazioni in date e orari improbabili e/o corse nei negozi in tempi di COVID-19, Chiesa ha svelato su Instagram di non aver trovato una PS5 con cui passare le sue ore di svago.

Il calciatore l’ha tuttavia presa con filosofia ed è riuscito a scherzarci su, postando sui social un’immagine divertente per sdrammatizzare:

Nella foto, vediamo come Chiesa abbia aggiunto un adesivo con la scritta di proprio pugno “PS5” sulla sua PS4 Pro, e la didascalia «È arrivata! Grazie! ».

Come per tanti giocatori in tutto il mondo, la parola d’ordine con la nuova console di Sony sarà pazienza: PlayStation 5 è di difficile reperimento ovunque, e per chiunque, ma presto la situazione migliorerà.

Intanto, a proposito di pazienza, lo stesso discorso pare varrà per quanto riguarda la produzione di titoli veramente next-gen, o almeno così la pensa il platform owner nipponico.