Altre PS5 disponibili su Gamestop, affrettatevi!

La situazione relativa al numero di console Playstation 5 presenti sul mercato è piuttosto critica, ma fortunatamente la nota catena Gamestop ha assicurato che nuove scorte saranno disponibili ogni settimana, così da dare in modo ad un certo numero di fortunati acquirenti di poterne acquistare un esemplare. Già nel corso degli scorsi giorni vi abbiamo informato prontamente delle nuove disponibilità della console, in veri e propri “Click Day” con tanto di code all’ingresso per poter accedere al sito ed effettuare il proprio ordine.

Siamo lieti di informarvi che anche oggi l’appuntamento sul sito è fissato per le 15:30 e, come di consueto, saranno disponibili sia varie Playstation 5 in edizione standard dotate di Blu Ray che due speciali Web Bundle. Il primo comprende, oltre alla console, anche due videogiochi (Demon’s Souls e Marvel’s Spider-Man Miles Morales), un secondo controller Dual Sense ed un Funko Pop, mentre il secondo sostituisce il Funko Pop con un cavo di ricarica Play&Charge Revest, una stazione di ricarica Revest e una camera HD per PS5. Nel caso abbiate una disponibilità economica sufficiente, vi consigliamo di puntare direttamente a questi bundle, in quanto solitamente, a giudicare dalle precedenti occasioni, tendono a rimanere disponibili per un po’ più tempo.

» Clicca qui per acquistare Playstation 5 «

» Clicca qui per acquistare PlayStation 5 Web Bundle «

Preparatevi quindi a cliccare ed attendere pazientemente il vostro turno mettendovi in coda a partire dalle 15:30. Ovviamente, vi consigliamo, allo scopo di farvi trovare pronti, di cliccare subito sui link proposti, così da avere la pagina pronta per effettuare l’acquisto della macchina dei vostri sogni. La comunicazione è arrivata ai possessori di una carta Level 3, quindi è possibile che solo i suoi possessori possano procedere all’ordine. Nel caso ne foste sprovvisti, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dove vi spieghiamo come ottenerla ed i vantaggi che è possibile acquisire.

PlayStation 5 è stata lanciata in un modello standard e in uno solo digitale, privo di lettore Blu Ray. Al di là di questa caratteristica, le due console propongono la medesima scheda tecnica – e saranno quindi ugualmente potenti. Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l’articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

N.B.: Ricordiamo che molto probabilmente il sito sarà sommerso di richieste, quindi probabilmente saranno necessari più tentativi prima di accedere.

» Clicca qui per acquistare Playstation 5 «

» Clicca qui per acquistare PlayStation 5 Web Bundle «