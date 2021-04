Un’altra esclusiva PlayStation arriva su PC

Un’altra esclusiva PlayStation sta per arrivare su PC, dopo l’annuncio delle scorse settimane relativo a nuovi titoli della scuderia Sony in programma dalla prossima primavera sulla sua nuova piattaforma.

Il gioco in questione non proviene dai PlayStation Studios ma dal team di sviluppo indipendente Flavourworks, che ha svelato il lancio già imminente di Erica anche su Steam.

Erica è stato reso disponibile nell’agosto 2019 in esclusiva su PS4 tramite PlayStation Store, come parte della collana PlayLink, mentre – sfruttando la sua compatibilità con i dispositivi smart – è stato pubblicato su iOS attraverso l’App Store tre mesi fa.

L’FMV thriller di Flavourworks sarà disponibile su Steam a partire dal prossimo 25 maggio, al prezzo accessibile di 9,99 euro.

«Con Erica abbiamo fatto un passo avanti in termini di portare i videogiochi con cinematiche live action a nuove vette», ha spiegato il creative director Jack Attride.

«Il modo in cui il mondo è tattile, le transazioni sono seamless, e il matrimonio tra film e gameplay è armonico ci porta a credere che abbiamo ridefinito quello che gli FMV possono essere».

La pagina ufficiale su Steam è già disponibile e riassume il gioco così:

Il processo di apertura da parte di PlayStation alla piattaforma PC è stato avviato lo scorso anno con Horizon Zero Dawn di Guerrilla Games, seguito poi da Kojima Productions (forte di un publisher esterno in questo caso, 505 Games) con Death Stranding.

PlayStation Studios porterà un altro suo big dell’ultima generazione, Days Gone, nel giro di una manciata di mesi sia su Steam che su Epic Games Store.

L’impegno del gigante di Tokyo è abbracciare ulteriormente e con più costanza la piattaforma, sebbene ad ora ci siano soltanto supposizioni riguardo a cosa potrebbe arrivare dopo l’action adventure di Bend Studio.

Quanto all’FMV in uscita a maggio su Steam, potete consultare la nostra recensione di Erica per poterne sapere di più.

