Terminator tornerà nel nuovo survival open world (ed è italiano): ecco il trailer ufficiale

Un nuovo videogioco «Made in Italy» molto interessante è stato appena annunciato nelle scorse ore: Nacon Studio Milan ha infatti svelato al pubblico Terminator Survival Project, un open world di sopravvivenza ambientato nel popolare franchise cinematografico ideato da James Cameron.

La popolare saga ha avuto fortune alterne nel mondo videoludico, pur avendo ricevuto diversi adattamenti dedicati come il recente Terminator Resistance Enhanced (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon), motivo per il quale questo approccio originale sta destando particolare curiosità.

Sulle nostre pagine vi avevamo già anticipato che Nacon Studio Milan fosse al lavoro su un survival basato su una famosa licenza cinematografica, che oggi sappiamo essere proprio quella dei temibili Terminator.

Come riportato da VGC, il reveal ufficiale è arrivato durante la presentazione Nacon Connect, all’interno della quale è stato comunque chiarito che il progetto è ancora nelle primissime fasi di sviluppo.

Nacon ha infatti sottolineato che al momento non è possibile svelare ulteriori dettagli sul progetto, ma che sarà un open world e il primo survival ambientato all’interno dell’universo di Terminator.

Viene inoltre sottolineato che la storia sarà inedita ma costruita sugli eventi dei principali film della serie: in questo titolo interpreteremo un gruppo di sopravvissuti all’apocalisse nucleare, in un arco temporale ambientato tra Judgment Day e la creazione della resistenza da parte di John Connor.

Terminator Survival Project sarà disponibile sia su PC che su console «in un futuro distante»: di seguito potete osservare voi stessi il primo teaser trailer dell’ambizioso progetto italiano.

Ricordiamo che Nacon Studio Milan aveva lavorato in precedenza all’intrigante simulazione di corsa Rims Racing: sarà dunque molto curioso scoprire come se la caverà lo studio con l’adattamento survival di una delle proprietà cinematografiche più amate di sempre.

Durante il suo ultimo evento, il publisher ha dimostrato una passione incredibile per i celebri protagonisti degli anni ’80: se vi foste persi l’annuncio, segnaliamo che è stato mostrato più nel dettaglio il nuovo gioco next-gen di RoboCop.

Ricordiamo che proprio RoboCop e Terminator sono anche stati tra i più grandi protagonisti dei DLC di Mortal Kombat 11: al momento non sappiamo se faranno la loro comparsa come guest star anche nel prossimo capitolo, che potrebbe essere stato anticipato da uno dei suoi interpreti principali.