Alan Wake 2 gratis, in prova, per gli abbonati a PS Plus

PlayStation Plus Premium offre ai suoi abbonati vari giochi in prova, a cui ora se ne aggiunge un altro di un certo livello: Alan Wake 2.

Se siete abbonati a Premium, ad esempio, potete giocare le prime due ore di Baldur's Gate 3, che male non sono.

Oggi, come riportato anche da The Gamer, un altro big si aggiunge alle prove di Premium, ossia Alan Wake 2.

Il sequel del classico Remedy è stato un candidato a GOTY del 2023, ottenendo il plauso della critica.

La prova vi permette infatti di giocare al gioco gratuitamente per una durata massima di tre ore.

Secondo HowLongToBeat, la storia di Alan Wake 2 richiede all'incirca 18 ore di gioco, il che significa che è possibile giocarne una buona fetta gratis grazie a PS Plus Premium.

Sicuramente, tre ore possono essere abbastanza per decidere se Alan Wake 2 fa al caso vostro o no, oltre al fatto che lo collocano di diritto tra le prove più lunghe aggiunte a PS Plus finora.

L'unico inconveniente è che, a prescindere dalla velocità di gioco, tre ore non saranno sufficienti per arrivare alla famosa sezione "We Sing" (che non vi spoilereremo, tranquilli).

Indipendentemente dal livello di PS Plus a cui si è abbonati, a febbraio arriveranno nuove offerte. Sappiamo già che Foamstars sarà disponibile per tutti gli abbonati a partire dal 6 febbraio, e altri giochi saranno aggiunti a tutti e tre i livelli nel corso del mese.

Ciò significa anche che avete ancora pochi giorni per richiedere le offerte gratuite di gennaio tramite Essential. Ma non solo: da oggi sono ufficialmente partiti i nuovi sconti settimanali di PlayStation Store "scelti dalla critica": scopriamo i migliori giochi in offerta.

Infine, abbiamo testato a lungo i nuovi auricolari Pulse Explore, pensati da Sony come compagni ideali di PS Portal e PS5: vediamoli nella recensione.