Al via University Master 2022, il torneo di FIFA 22 con in palio borse di studio da 5mila euro

Gli studenti universitari che ritengono di essere dei fuoriclasse di FIFA 22 hanno nuovamente l’occasione di dimostrarlo: dopo la scorsa edizione, che ha avuto un grande successo, torna infatti University Master, la competizione italiana tra gli Atenei delle università nostrane, che permette agli studenti vincitori di portare a casa delle borse di studio.

Organizzato da 2Watch, start-up del settore gaming che sta facendo parlare di sé per le sue innovazioni, e dallo storico quotidiano La Gazzetta dello Sport, il torneo apre le iscrizioni dal 15 aprile, con il calcio d’inizio il 3 maggio. Le sfide proseguiranno fino al prossimo 8 giugno, quando si terrà la finalissima.

A commentarla sarà Pierluigi Pardo, noto giornalista sportivo e voce di alcuni dei momenti più emozionanti del nostro calcio, in collegamento con il campione della Nazionale, Giorgio Chiellini. La competizione è sponsorizzata da Eurospin e da Lemonsoda Energy Activator.

Sono numerosi gli Atenei che hanno confermato la loro adesione all’iniziativa. Tra questi troviamo:

Federico II

Parthenope

Roma 3

Università degli Studi di Torino

Università di Trento

Unisannio

RafflesMilano

San Raffaele di Milano.

Inoltre, con il supporto di University Box, University Master sarà aperto anche agli studenti non iscritti agli Atenei partner: ci saranno due turni di qualificazione ai quali tutti i giocatori con matricola universitaria potranno iscriversi, a prescindere dall’Ateneo. Potete visitare il sito dedicato e accedere all’apposita sezione per i dettagli su come partecipare.

Il trionfatore dello scorso anno di University Master

Come funziona il torneo di University Master

La competizione si disputerà su console PS4 o PS5 all’interno della modalità FIFA Ultimate Team di FIFA 22. La versione del gioco sarà quella di vecchia generazione.

I partecipanti dovranno affrontarsi in dei turni di qualificazione a eliminazione diretta, superando i quali potranno accedere alle fasi finali. I trionfatori si sfideranno dal vivo nel Torneo dei Campioni per aggiudicarsi le borse di studio da 5mila euro, affrontando i bracket a doppia eliminazione diretta.

Ad accompagnare le sfide ci sarà lo show che permetterà agli appassionati di divertirsi a seguire la competizione: le qualificazioni, le semifinali e la finale dal vivo saranno trasmesse sul canale ufficiale 2WATCHtv e sul sito de La Gazzetta dello Sport.

A commentare le partite nei turni di qualificazione con la loro telecronaca saranno Tommaso Oppini (Don Oppini, FIFA expert) e Lorenzo Giannotta (NoWeakFut). Nelle semifinali la telecronaca sarà condotta da Matteo Ribera (Riberaribel, pro player). A fare da cornice alle sfide ci sarà anche Area Studio, trasmissione di approfondimento dedicata alle partite, dove lo speaker Bryan Ronzani e il giornalista di Gazzetta Giulio di Feo analizzeranno l’andamento delle competizioni.

Infine, la finale dell’8 giugno sarà commentata da Pierluigi Pardo, affiancato per occasione da Nello Nigro (Hollywood285, coach della Nazionale Italiana eSport). Sarà della manifestazione anche Giorgio Chiellini, impaziente di congratularsi con chi alzerà la coppa di University Master durante la sua partecipazione straordinaria.

Le sfide sono aperte a tutti gli studenti con matricola universitaria

Il commento degli organizzatori

«Negli ultimi 9 mesi abbiamo fatto un lavoro enorme per dare alla manifestazione il respiro che meritava dopo il successo dello scorso anno» racconta Fabrizio Perrone, CEO di 2WATCH, in occasione del via alle adesioni per University Master.

«Questa edizione della University Master è coprodotta con il principale media sportivo nazionale e vede la partecipazione di personaggi del calibro di Pierluigi Pardo e del nostro socio Giorgio Chiellini. Cos’altro potevamo desiderare in soli dodici mesi? Il gaming è un potentissimo strumento di edutainment» sottolinea il CEO, «e guiderà le future generazioni nel Web3. 2WATCH investe in maniera importante in quest’ottica e non escludiamo che il prossimo anno la University Master possa svolgersi nel Metaverso!».

Non manca anche il commento de La Gazzetta dello Sport, che con Gianluca Varano, New Business & Digital Development Director, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa.

«La University Master è un evento che rientra nell’ulteriore sviluppo digitale della strategia de La Gazzetta dello Sport» ha spiegato Varano. «Lo sport, soprattutto nel contesto attuale, si manifesta in nuove forme anche al di fuori degli ambiti tradizionali, e proprio gli eSports rappresentano un’area che Gazzetta, come primo quotidiano sportivo nazionale, vuole presidiare. Dopo il recente lancio di una ricca sezione editoriale a tema eSports e Gaming, che sta crescendo molto rapidamente, abbiamo ritenuto fondamentale il presidio di questo mondo attraverso un progetto che potesse ingaggiare in prima persona i nostri utenti e lettori».

Sono di importanza cruciale, nella strategia della rosea, soprattutto i giovani, che sono molto attenti ai trend dei videogiochi e degli eSport, motivo per cui Gazzetta si è rivolta a 2WATCH e a FIFA:

«L’attenzione alle nuove generazioni e ai nuovi trend ci hanno portato a scegliere 2WATCH come partner e a sviluppare un format di intrattenimento che parli ai più giovani. FIFA è il titolo ideale per avviare questa collaborazione, permettendoci di iniziare il presidio degli eventi connessi al mondo eSports da un titolo strettamente legato al mondo calcistico».

Non possiamo che fare il nostro in bocca al lupo a tutti gli studenti universitari che si cimenteranno nella competizione a suon di gol virtuali: come sempre, che vinca il migliore!