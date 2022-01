Al Festival di Sanremo ci sarà spazio anche per i videogiochi

Al Festival di Sanremo 2022, ormai imminente, ci sarà spazio anche per i videogiochi. E, soprattutto, per i feels legati ai videogiochi. Apprendiamo con un comunicato ufficiale, infatti, che a Casa Sanremo 2022 ci sarà spazio anche per Arcade Story, uno spazio dedicato a una vera e propria sala a giochi con cabinati a gettoni, come quelli che tutti abbiamo amato dagli anni Ottanta in poi.

Al suo interno saranno proposti cabinati originali di alcuni dei classici più celebri, come Pac-Man e Space Invaders. Lo spazio sarà curato da Michele Colucci, in arte Arcade Mike, che condurrà dalla sala il Salotto di Arcade Story, un formato che sarà possibile seguire su Instagram.

«Il progetto Arcade Story parte nel 2017 in provincia di Vicenza, più precisamente ad Arzignano, con l’obiettivo di mantenere vivo l’interesse per i videogiochi a gettone Arcade e quell’immaginario pop degli anni Ottanta amato dai ragazzini di allora e che incuriosisce e affascina i bambini di oggi» spiegano gli organizzatori, nel comunicato stampa che accompagna l’iniziativa sanremese.

I cabinati non passeranno mai di moda

Chi ha vissuto gli anni Ottanta ricorderà di certo che, in assenza di luoghi di aggregazione virtuale come i social, le amicizie potevano ritrovarsi proprio in spazi come le sale giochi.

«Il lavoro di ricerca e restauro ha portato Arcade Story ad avere una collezione di oltre 400 cabinati originali (molti importati direttamente dagli USA), ognuno con una storia affascinante e speculare al periodo storico, ad esempio il gioco Missile Command, ideato durante la Guerra Fredda, simula un attacco nucleare alle città statunitensi e il giocatore deve difendersi armato di trackball» prosegue la nota ufficiale di annuncio.

Potete scoprire più dettagli visitando il sito ufficiale di Arcade Story.