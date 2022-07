Ad agosto arriva un gioco che i fan di What Remains of Edith Finch devono tenere d’occhio

Tra i giochi che Annapurna Interactive ha esibito sul palco virtuale del suo recente Showcase, ne abbiamo visto uno che ha trovato la sua data d’uscita, letteralmente dietro l’angolo.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro recap completo, si riferiamo ad Hindsight, su cui potrete mettere le mani già dal prossimo 4 agosto. Parliamo di un gioco che se, come la sottoscritta, avete amato avventure come What Remains of Edith Finch e Firewatch (lo trovate su Instant Gaming), potrebbe fare per voi.

Firmato da Joel McDonald, già autore del pittoresco Prune, questo titolo vuole farvi letteralmente giocare con i ricordi. Rivivrete così il percorso di vita della protagonista, dalla sua nascita a oggi, mentre cerca di soppesare le sue esperienze e, anticipa l’autore, di decidere cosa valga la pena tenere con sé e cosa lasciar andare.

«Hindsight ti invita a procedere piano e fare attenzione alle piccole cose lasciate per strada. Rimettile insieme e modifica il tuo punto di vista fino a trovare la prospettiva perfetta che ti immergerà ancora di più nel passato» spiega la descrizione ufficiale del gioco pubblicata da Annapurna sulla pagina Steam ufficiale, in vista della sua release.

«Ricordi e sogni dimenticati da tempo piovono dal cielo, intrecciandosi. Resta tutto il tempo che vuoi, ma prima o poi dovrai tornare al presente».

Ricorderete che anche l’affascinante What Remains of Edith Finch era costruito sul rivivere alcuni ricordi legati all’ambientazione che si stava visitando, ma nel caso di Hindsight e dei video pubblicati, sembra proprio che potremo muoverci al loro interno e in qualche modo concatenarli per ricostruire la vita della protagonista.

Si tratta di un gioco dal piglio peculiare e che vi raccomandiamo di tenere d’occhio: noi lo faremo sicuramente e ci terremo pronti a dirvi di più.

L’uscita di Hindsight è attesa su PC (Steam), iOS e Nintendo Switch il prossimo 4 agosto.