Agent, ora è davvero finita? Rockstar l’ha “cancellato”

Potrebbe essere infine arrivato l’ultimo atto per Agent, il misterioso thriller di spionaggio che sarebbe dovuto inizialmente uscire su PS3: nonostante da anni non si avessero più notizie, Rockstar Games continuava a sostenere come in realtà non fosse stato cancellato.

Ebbene, oggi potrebbe essere giunto il momento di mettere la parola fine anche alle ultime speranze: gli autori di GTA V hanno infatti deciso di cancellare ogni traccia di Agent dal loro sito ufficiale in via «silenziosa».

La produzione del misterioso progetto di Rockstar Games è apparsa fin da subito problematica: ricordiamo infatti che gli sviluppatori erano stati perfino arrestati.

In un nostro speciale abbiamo avuto modo di raccontarvi cosa ci si sarebbe potuti aspettare da Agent, in base alle poche informazioni che sono trapelate nel corso degli anni.

Il titolo fu annunciato all’E3 2009 di Sony, ma da allora i fan non erano più riusciti ad avere alcuna notizia ufficiale di questo misterioso videogioco.

Fino a poche ore fa il titolo era però ancora presente nella sezione dei giochi del sito ufficiale di Rockstar Games: come segnalato però da tantissimi giocatori online, adesso Agent è definitivamente sparito dalla lista.

Chi ancora possedeva il link alla pagina del prodotto segnala invece che adesso viene semplicemente rimandato alla homepage di Rockstar Games: stando a questi indizi, Agent potrebbe essere stato dunque definitivamente cancellato.

La redazione di Polygon ha provato a contattare Rockstar Games per chiedere delucidazioni in merito a questa misteriosa cancellazione, sentendosi rispondere un semplice «no comment» dagli autori di GTA V.

Ricordiamo che Agent avrebbe dovuto essere un’esclusiva console per PlayStation 3: evidentemente qualcosa deve essere andato storto fin dai primi momenti del suo sviluppo, portando dunque alla situazione odierna.

Il fatto che Rockstar Games non abbia voluto commentare la vicenda potrebbe lasciare accesa ancora qualche flebile speranza di vedere Agent ripreso in futuro, anche se ormai appare molto difficile che possano esserci novità positive in tal senso.

Dobbiamo infatti ricordare che una prima pietra tombale era stata piazzata addirittura nel 2018, quando Take-Two e Rockstar Games decisero di non rinnovarne il marchio.

Per gli sviluppatori sembra dunque arrivato il tempo di pensare ai nuovi progetti: il prossimo potrebbe essere GTA Remastered Trilogy, con importanti conferme arrivate direttamente da un leak di Rockstar Games.

Le prime prove erano inoltre emerse già pochi giorni fa, grazie alle informazioni riportate da un ente di valutazione estero.