Affrettare le uscite? No, grazie: parla il publisher di GTA

Sicuramente quello delle tempistiche dei giochi è sempre stato un tema delicato per tutta l’industria videoludica.

Impossibile non citare il caso di Cyberpunk 2077, in seguito al cui caso per la compagnia è diventato un tema centrale eliminare il crunch durante lo sviluppo.

Strauss Zelnick, il CEO di Take-Two, sembra pensarla allo stesso modo, ritenendo che sia meglio «aspettare la perfezione» piuttosto che lanciare i giochi il prima possibile.

Come riportato infatti da GamingBolt, durante la consueta chiamata trimestrale con gli investitori della compagnia, il CEO ha infatti chiarito che l’attesa del completamento dei videogiochi è un aspetto fondamentale per il successo.

Ed effettivamente, se a dirlo è il publisher di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, è difficile non crederci.

Zelnick ha infatti ribadito come la passione per i propri progetti sia la chiave per il successo dell’azienda:

«Credo che sia meglio essere preparati per aspettare la perfezione, se è quello che puoi offrire. Cerchiamo sempre la perfezione, ma non sempre ci riusciamo. A volte falliamo, ma l’obiettivo rimane quello. Situazioni del genere ci spingono ad affinare la nostra mente e la nostra disciplina, e provarci ancora di più. Ritengo sia fantastico che Rockstar Games continui a rilasciare contenuti aggiuntivi per Grand Theft Auto Online e Red Dead Online. Ma lanciano contenuti in cui credono davvero, di cui sono appassionati e con la più alta qualità possibile. Questo significa che non abbiamo una cadenza settimanale, né che l’avremo. Significa che non sappiamo mai con certezza le precise date di lancio. Ma quello che sappiamo è che attenderemo che tutto sia il più vicino possibile alla perfezione: questo vale contemporaneamente per 2K, per Social Point e per Private Division. E questo è un nostro impegno incrollabile, che fa parte della nostra strategia».

Un impegno sicuramente lodevole da parte di Take-Two, che non vuole quindi avere nulla a che fare con pratiche fastidiose come il crunch.

Speriamo che i loro sforzi portino il publisher alla realizzazione di ulteriori videogiochi di altissima qualità.

Nel prossimo futuro del publisher potrebbero esserci dei remaster di precedenti GTA, dato che si è detta molto «incoraggiata» al riguardo.

Intanto Take-Two può contare su nuove risorse, dopo l’interessamento di un fondo arabo per la compagnia videoludica.