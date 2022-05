Aerith o Aeris? I fan di Final Fantasy VII sono ancora divisi

Final Fantasy VII Remake ha trasformato il classico JRPG di Square in un gioco più fresco e moderno, sebbene a quanto pare i fan hanno ancora dei dubbi sul vero nome di un personaggio.

La storia iniziata col primo capitolo (che trovate anche su Amazon) prende infatti le basi del classico del 1997, inclusi i suoi protagonisti.

Considerando che Final Fantasy VII Remake Part 2 sta facendosi desiderare più del previsto, i fan stanno ora dandosi appuntamento per risolvere un vecchio quesito.

Come riportato anche su Reddit, alcuni fan sono infatti ancora indecisi su quale sia il vero nome di Aerith/Aeris, tanto che la soluzione sembra essere ancora ben lontana.

Stando a quanto è possibile capire nel noto forum di videogiochi estero, Aeris fu infatti un errore di traduzione dell’originale Aerith.

Il nome fu infatti ripristinato poi nelle uscite successive, tanto che in Final Fantasy VII Remake viene citata Aerith senza troppi complimenti.

Vero anche che un gran numero di appassionati è però particolarmente affezionato alla cosiddetta prima versione, tanto che quando si tratta di inserire il nome del personaggio nell’apposito editor i tentennamenti non mancano.

«Quando ho iniziato a giocare all’età di 12 anni nel 1997 era Aeris, e rimarrà Aeris anche oggi», spiega un utente particolarmente nostalgico.

«Ho capito la questione, ma personalmente l’ho sempre conosciuta come Aerith, oltre al fatto che suona decisamente meglio», spiega un altro giocatore.

