Adidas: sconti fino al 40% su Amazon

Quello della comodità è un concetto che i videogiocatori conoscono molto bene: avere un vestiario che ci affianchi nelle attività di tutti i giorni, gaming compreso, concedendoci di avere sia un aspetto curato che di goderci il comfort è una cosa da non sottovalutare. Vi segnaliamo pertanto che in questo momento il rivenditore Amazon sta proponendo degli sconti fino al 40% sulle collezioni di prodotti firmati Adidas, firma tedesca nota per la sua produzione di abbigliamento sportivo.

Tra gli articoli in saldo potete trovare, ad esempio, le sempreverdi Adidas Fv3017, scarpe da ginnastica sportive ideali anche per gli amanti dello skate grazie alla loro struttura regolare e alla suola piatta. Realizzate con materiale e fodere sintetiche, le scarpe sono suolate in gomma e sono disponibili in taglia da uomo con un importante risparmio.

Se preferite invece un design più tradizionale, vicino alle scarpe da basket, vi segnaliamo lo sconto su Adidas Streetcheck: realizzate in tela, anche nella loro fodera, queste scarpe sono particolarmente leggere e adatte anche all’attività sportiva. A confermarlo c’è anche la loro vestibilità comoda, che non stringe (nemmeno sul collo del piede), mentre la chiusura a stringhe vi consente di regolarla a piacimento. Anche in questo caso, parliamo di uno sconto sulle taglie da uomo, che vanno da 42 a 44 abbondante.

Se, invece, quello che state cercando è un pantaloncino comodo per l’attività sportiva o per le vostre sessioni di gioco, vi segnaliamo che Adidas Parma 16 è proposto con uno sconto: realizzato al 100% in poliestere, il pantaloncino vanta una chiusura stringata di alta qualità ed è la soluzione ideale anche per i periodi caldi.

Vi segnaliamo di seguito tutti gli sconti più imperdibili dedicati ai prodotti firmati Adidas, in alcuni casi degni delle offerte del black friday.

