Addio a GameRankings: chiude il sito aggregatore di voti

Vent’anni, nel mondo dei videogiochi, sono praticamente un’eternità. Lo sanno benissimo i gestori del sito GameRankings, che proprio dopo vent’anni di operatività è arrivato al momento della chiusura dei battenti.

Il portale nacque nel 1999 per raccogliere in un unico aggregatore tutte le valutazioni ottenute dai videogiochi, in maniera tale da dare una “sintesi numerica” alle recensioni, che consentisse ai giocatori di farsi un’idea sull’accoglienza ricevuta. Con il tempo, il lavoro di GameRankings è stato via via soppiantato dal sito-fratello Metacritic (che ospita anche altri media, oltre ai videogiochi), a cui oggi si affianca anche OpenCritic.

La sintesi, insomma, è che gli autori del sito non hanno ritenuto ancora necessario tenerlo aperto: per questo motivo, GameRankings chiuderà i battenti dal 9 dicembre prossimo, addossando interamente a Metacritic la funzione di aggregatore, come leggiamo sul sito ufficiale.

Voi consultate dei siti aggregatori di voti? Qual è quello a cui vi affidate di solito?

Fonte: GamesIndustry