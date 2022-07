Addio a 56 anni a Kenichi Okuma, compositore storico di Smash

C’è purtroppo un nuovo lutto nel mondo dei videogiochi. Come confermato attraverso i suoi canali social dalle persone a lui care, è prematuramente scomparso Kenichi Okuma, artista, musicista e compositore celebre per essere stato l’autore dei mix di alcuni brani che abbiamo sentito a partire da Super Smash Bros. Brawl – ma anche in alcuni episodi successivi della celebre saga di fighting game di Nintendo, dove tracce come i remix da Pokémon Rosso e Pokémon Blu, Gyromite e Flat Zone 2 hanno trovato il loro spazio.

La notizia arriva dal profilo Twitter dell’artista, dove leggiamo:

«Kenichi Okuma si è addormentato il 22 luglio a causa di un cancro all’esofago. Aveva 56 anni. […] Vorremmo esprimere tutta la mia gratitudine nei confronti di coloro che hanno amato la musica di Okuma e a tutte le persone coinvolte per la loro duratura gentilezza. Grazie di cuore».

Il messaggio è firmato da «tutti i membri della famiglia», a cui va il cordoglio della redazione di SpazioGames.it per la prematura perdita.

Tra le persone addolorate troviamo anche Masahiro Sakurai, il director della saga, che ha condiviso il suo messaggio di cordoglio scrivendo «auguro il meglio alla tua anima, ti ringrazio per il tuo supporto in Smash Bros.», sottolineando come alcune canzoni di Okuma siano state utilizzate poi anche nei giochi seguenti a Brawl.

ご冥福をお祈りします…。

『スマブラX』でお世話になりましたが、後のシリーズでも採用されている曲があります。 — 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) July 25, 2022

Super Smash Bros. Brawl era arrivato nel 2008 su Nintendo Wii, la console di grande successo della casa di Kyoto. Il gioco venne accolto ottimamente dalla critica, diventando una delle punte di diamante nell’offerta ludica della grande N e portando così a casa anche numerosi premi.

Tutt’oggi, ha una media voto di 93/100 secondo Metacritic, mentre gli utenti hanno assegnato una valutazione di 8,8/10 su 2.135 recensioni. Un’opera che ha davvero messo tutti d’accordo, come spesso accade in casa Nintendo.

Il più recente episodio della serie, Super Smash Bros. Ultimate, è riuscito a imporsi con grande apprezzamento su Nintendo Switch: potete conoscerlo meglio nella nostra recensione dedicata.