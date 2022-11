ADATA Elite SE880 | Recensione – SSD esterno ad alta velocità per PC, PS5 e Xbox Series X|S

Avere grandi quantità di spazio per la memorizzazione di giochi, applicazioni e file multimediali è ormai diventato importantissimo. Oltre alle unità interne ai dispositivi, si è reso sempre più necessario avere anche a disposizione periferiche esterne ad alta velocità in grado sia di contenere molti dati che trasferirli in maniera rapida.

Con l’aumentare dello spazio richiesto dai videogiochi moderni, sicuramente a molti di voi sarà capitato di terminare completamente l’unità di memorizzazione principale del vostro PC o console, rendendo impossibile l’installazione del titolo che non vedevate l’ora di giocare a meno di non doverne cancellare altri. Senza contare il fatto che, nel caso voleste riprendere in mano questi ultimi, oltre a doverli nuovamente installare, sarà doveroso anche scaricare tutti i relativi aggiornamenti, con conseguente perdita di tempo.

Per evitare di cadere in tale situazione, la condizione ottimare sarebbe quella di far affidamento su un’unità esterna che vi permetta di effettuare il backup dei vostri dati. In particolare, questo prodotto deve essere abbastanza capiente e, soprattutto, offrire una buona velocità di trasferimento, così da eseguire le varie operazioni senza dover costringere l’utente ad aspettare molti minuti per il loro completamento.

Pensando a questa esigenza, ADATA, noto produttore di periferiche per computer specializzato in memorie flash, ha recentemente lanciato sul mercato il suo SSD esterno Elite SE880 di piccole dimensioni, ma dalle prestazioni piuttosto interessanti, che punta a soddisfare sia le esigenze di chi usa il PC per giocare, lavorare o studiare, che i possessori di console, soprattutto di ultima generazione, vale a dire PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di testare il modello da 1 TB, che potete acquistare comodamente su Amazon, ma il dispositivo è disponibile anche nella variante da 500 GB.

Le dimensioni sono davvero molto contenute

Design

L’SSD portatile ADATA Elite SE880 viene commercializzato in una piccola scatola di cartone dall’aspetto molto pulito che mette sin da subito in chiaro che si tratta di un dispositivo dalle prestazioni elevate, vista la scritta “ULTRA FAST” ben in evidenza, specificando anche che l’interfaccia impiegata è USB 3.2 Gen2 x2 Type-C, mentre un adesivo conferma anche la piena compatibilità con PS5 e Xbox Series X|S.

All’interno della confezione, oltre all’SSD stesso dal form factor estremamente portatile, leggero e compatto, trovano posto anche un cavo da USB Type-A a USB Type-C, un cavo con connettore USB Type-C su entrambe le estremità e un piccolo foglietto illustrativo. Purtroppo, i cavi, pur essendo di buona fattura, sono molto corti, il che potrebbe essere d’ostacolo in alcune situazioni.

Dal punto di vista estetico, ADATA Elite SE880 è molto bello da vedere, grazie al suo colore grigio titanio che risplende sul metallo del case, il quale assicura una buona protezione da cadute e altri danni accidentali da urto. Il dispositivo è molto minimale, presentando unicamente una porta USB Type-C per il collegamento a console, notebook e PC, nonché un piccolo LED blu che si illumina quando l’unità è in uso. Nella parte frontale viene riportata la scritta ADATA SSD, mentre sul retro troviamo le varie certificazioni internazionali e alcuni dati tecnici.

Come dicevamo in precedenza, l’interfaccia utilizzata è quella USB 3.2 Gen 2×2, in grado di raggiungere una velocità di trasmissione di 20 Gb/s, il doppio rispetto a quella USB 3.2 Gen 2×1 e 4 volte più veloce di quella USB 3.2 Gen 1×1. Ovviamente, viene rispettata la piena compatibilità anche con lo standard USB 2.0, sebbene in quest’ultimo caso l’alimentazione potrebbe essere insufficiente e viene consigliato di procurarsi un cavo a Y. La velocità massima è raggiungibile, ovviamente, su dispositivi dotati di supporto all’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 e UASP.

ADATA Elite SE880 ha le dimensioni di 64,6x35x12,25 mm e un peso di appena 31 grammi, che massimizzano la trasportabilità visto che non è necessario neppure un alimentatore ausiliario.

Di seguito vi riportiamo un riassunto delle caratteristiche fisiche:

Colore: Grigio titanio

Grigio titanio Dimensioni: 64,8x35x12,25 mm

64,8x35x12,25 mm Peso: 31 grammi

Il dispositivo presenta unicamente una porta USB Type-C

Prestazioni

ADATA Elite SE880, nonostante le ridotte dimensioni, è in grado di fornire ottime prestazioni grazie al suo controller Silicon Motion SM2320 accompagnato da memorie NAND QLC. Così come tutti i moderni SSD, il dispositivo supporta le funzioni S.M.A.R.T., NCQ e Trim, come ci è stato confermato anche dal noto software di diagnostica CrystalDiskInfo.

Purtroppo, la nostra postazione di prova era basata su una scheda madre ASUS TUF Gaming X570-PLUS che, sfortunatamente, dispone solo di porte USB 3.2 Gen 2×1, il che non ci ha permesso di ottenere la massima velocità possibile e in effetti il valore massimo raggiunto è stato di circa 1 GB/s in lettura e scrittura, la metà rispetto a quella teorica massima.

In ogni caso, non dubitiamo che la velocità massima di 2 GB/s possa essere registrata tranquillamente, viste le sue caratteristiche tecniche. Tuttavia, i valori di lettura e scrittura casuali sono stati piuttosto buoni, soprattutto considerando che stiamo parlando di un’unità esterna collegata via USB, a tutto vantaggio della reattività complessiva.

Un'occhiata alle caratteristiche di ADATA Elite SE880

I test sono stati limitati dall'interfaccia USB 3.2 Gen 2x1 della scheda madre

Di seguito vi riportiamo le specifiche complete del prodotto:

Interfaccia: USB 3.2 Gen 2×2 (retrocompatibile fino a USB 2.0)

USB 3.2 Gen 2×2 (retrocompatibile fino a USB 2.0) Velocità di trasferimento massima: 2 GB/s

2 GB/s File System: exFAT di fabbrica (può essere formattato anche con altri file system)

exFAT di fabbrica (può essere formattato anche con altri file system) Alimentazione: 5 V / 900 mA

5 V / 900 mA Compatibilità: Windows 8/8,1/10/11, macOS X 10.6 o successivo, Linux Kernel 2.6 o successivo, Android 5.0 o successivo, Sony PS4, Sony PS5, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series X|S

Dopo aver testato l’unità su un PC Windows e un computer portatile MacBook Pro, abbiamo proceduto a collegarlo sia a PS5 che a Xbox Series X. Sulla console nipponica è possibile sfruttare sia la connessione diretta USB Type-C che quella USB Type-A. In ogni caso, ADATA Elite SE880 viene riconosciuto istantaneamente, proponendo all’utente di procedere con la formattazione per iniziare ad utilizzarlo.

Per il resto, è possibile usare il dispositivo per il backup dei propri titoli, che avviene piuttosto rapidamente a seconda della loro dimensioni, sebbene, ci teniamo a precisarlo, i giochi pensati per PS5, diversamente da quelli PS4, non possono essere avviati direttamente dall’SSD esterno, ma dovranno necessariamente essere nuovamente trasferiti su un SSD NVMe interno.

PS5 e Xbox Series X|S riconoscono subito l'SSD esterno

La stessa cosa accade anche con Xbox Series X|S, dove è possibile copiare o trasferire completamente i titoli ottimizzati per Series X|S, ma non viene consentito l’avvio diretto.

Questo perché la velocità dell’SSD esterno, nonostante sia elevata, non raggiunge gli standard di quello interno e ciò potrebbe portare ad alcuni problemi.