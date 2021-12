Acquista ora Nintendo Switch a prezzo scontato prima che terminino le scorte!

Se pensavate di acquistare un nuovo, fiammante, Nintendo Switch, vi consigliamo di non attendere oltre! Come evidenziato anche dal recente successo di Nintendo Switch OLED, la console della grande N potrebbe presto fare la stessa fine di PS5 e Xbox Series X, con prodotti terminati sugli scaffali dei negozi e difficilmente reperibili sul mercato, tanto da far gonfiare i prezzi.

Infatti, recentemente, come vi abbiamo riportato in questa nostra precedente notizia, Shuntaro Furukawa, presidente della compagnia, ha dichiarato che ci dovremmo aspettare delle mancanze di Switch nei prossimi mesi. Intervistato dal magazine nipponico Kyoto NP, Furukawa ha affermato che «il rifornimento di Nintendo Switch potrebbe essere stagnante dopo l’inizio del 2022», proprio a causa degli effetti della mancanza di semiconduttori, così come i problemi internazionali della logistica.

Vi consigliamo, finché siete ancora in tempo, di acquistare la console, sia in edizione normale che OLED, così da evitare problemi di disponibilità nel corso dei futuri mesi. Nintendo Switch è una console ibrida che non solo si connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco portatile grazie al suo schermo da 6,2 pollici con touch screen multi-touch capacitivo. La macchina consente di giocare in tre modalità distinte: TV, ideale per divertirsi in casa con amici e familiari; da tavolo, che, grazie allo stand integrato, consente di giocare in modalità cooperativa o competitiva sfruttando lo schermo della console dando un Joy-Con ad un amico, ed infine portatile, che permette di godere dell’esperienza di una console da casa ovunque andiate.

Il nuovo Nintendo Switch OLED è dotato di uno splendido schermo da 7″ OLED, che offre una qualità decisamente maggiore rispetto al classico LED adottato in precedenza, un ampio stand regolabile, una nuova dock per il collegamento alla TV dotata anche di un connettore Ethernet (per prestazioni superiori durante il gioco online), una memoria interna da 64GB (raddoppiando quindi la dotazione precedente) e potenti altoparlanti integrati per offrire un’immersione ancora maggiore.

Ovviamente, il resto delle specifiche rimane lo stesso, così come la sua potenza, garantita dall’impiego del SoC NVIDIA Tegra X1. Il nuovo Nintendo Switch OLED si propone quindi come una versione rivisitata di Switch pensata soprattutto per chi ancora non ne possiede un’esemplare o desidera giocare al meglio in mobilità, godendosi i colori intensi e l’elevato contrasto che solo un display OLED più offrire.

Allo scopo di indirizzarvi meglio all’acquisto di Nintendo Switch, abbiamo raccolto per voi le migliori offerte presenti sul web, così da farvi spendere il meno possibile prima che le console vadano esaurite. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

