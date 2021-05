Acer vuole rifarvi la postazione da gaming: scopriamo desktop, notebook (con RTX 3080) e monitor

Nel corso dell’odierno evento Acer@Next, Acer ha presentato diverse novità per la sua line-up dedicata anche ai videogiocatori, con rinnovati desktop della linea Predator e della linea Nitro, nuovi monitor e accessori. Vediamo da vicino tutti i dettagli.

I nuovi computer da gaming Acer

Predator Orion 3000

Predator Orion 3000 (P03-630) è pensato per i giocatori che cercano il miglior hardware per un’ottima esperienza gaming. Il processore Intel® CoreTM i7 di 11esima generazione, la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 e la possibilità di installare fino a 64 GB di memoria RAM DDR4 a 3200 Hz, consentono di poter giocare, fare streaming ed editare contenuti con estrema semplicità e velocità. L’architettura dei nuovissimi processori Intel® CoreTM i7 è in grado di ottimizzare le comunicazioni tra hardware e software offrendo un gameplay fluido e un alto valore di frame rate per un un realismo immersivo. Predator Orion 3000 offre schede video GeForce RTX 3070 basate su Ampere, l’architettura NVIDIA RTX di seconda generazione, dotate di nuovi Ray Tracing Core, Core Tensor, multiprocessori di streaming e memoria G6 ad alta velocità, per divertirsi con i giochi più impegnativi. Per mantenere il sistema fresco sono installate delle ventole realizzate su misura FrostBladeTM da 92×92 mm, una tecnologia proprietaria di Acer, che offrono sia una pressione statica di alto livello che un eccellente circolo d’aria permettendo così all’Orion 3000 di lavorare a pieno ritmo con temperature eccellenti. Le ventole FrostBladeTM sono illuminate da 4 LED RGB e possono essere personalizzate attraverso il software Acer PredatorSense che permette di monitorare in tempo reale tutte le caratteristiche del sistema da un’unica applicazione.

Acer Predator Orion 3000

Il collegamento ad internet è affidato a Intel® KillerTM E2600 con tecnologia Wi-Fi 6 e funzionalità MU-MIMO, una completa gamma di porte USB 3.2 di seconda generazione sia di tipo A che di tipo C, e un chip audio DTS:XTM Ultra. Predator Orion 3000 è equipaggiato con un vetro temperato laterale opzionale, conforme allo standard EMI, che permette di controllare l’interno del case. L’ampio spazio di archiviazione è assicurato dalla possibilità di installare fino a 2 TB di SSD PCIe

Acer Nitro 50

Acer Nitro 50 è disponibile in due versioni (N50-120 [AMD] e N50-620 [Intel]) ed è pensato per i giocatori che vogliono migliorare le proprie prestazioni sui campi di battaglia attraverso un miglior gameplay, una esperienza immersiva e funzionalità extra. E’ possibile scegliere le configurazioni dei Nitro 50 con i migliori processori desktop AMD RyzenTM 9 5900 Series oppure Intel® CoreTM i7 di 11esima generazione, entrambi ideali per pesanti task grafici, di video editing e di creazione di contenuti grazie al supporto di una GPU NVIDIA GeForce® RTX 3060 Ti. I due modelli permettono di avere un massimo di 64 GB di memoria RAM DDR4 dual channel a 3200 MHz, fino a 6 GB di HDD SATA 3 grazie a due slot da 3.5”,M.2 2280 PCIe NVMe SSD Slots, connessione wireless 802.11ax/ac/a/b/g/n, Wi-Fi 6, porta Ethernet Dragon LAN 1G e numerose porte USB 3.2 Gen 2 di tipo C e di Tipo A.

Nitro 50, dal case nero-metal, risponde perfettamente alle esigenze dei gamer alla ricerca di un prodotto che possa riprodurre immagini ad alti frame rate e sessioni di gioco prive del fastidioso lag di connessione. La serie Nitro 50 può essere dotata di un pad wireless[1] integrato che funziona con tutti gli smartphone che supportano lo standard Q e che consente di caricare i dispositivi più velocemente rispetto ai classici caricatori wireless da 5W, in soli 60 minuti. Altre caratteristiche degne di nota sono l’audio immersivo DTS:X, Windows 10 Home, le ventole FrostBladeTM, la funzionalità Wi-Fi 6 e i LED rossi per sessioni di gioco di fuoco. L’applicazione NitroSense permette di monitorare costantemente le temperature del processore e della scheda grafica, oltre ad impostare la velocità di rotazione delle ventole e molte altre funzioni.

Acer Nitro N50

Prezzi e disponibilità

Predator Orion 3000 (P03-630) sarà disponibile in Italia da settembre con prezzi a partire da 949 euro. Acer Nitro 50 (N50-620) sarà disponibile in Italia da agosto con prezzi a partire da 799 euro.

I nuovi notebook da gaming Acer

Predator Triton 500 SE

Predator Triton 500 SE “Special Edition” (PT516-51s) è un notebook pensato per i videogiocatori che cercano un prodotto capace di gestire facilmente qualsiasi titolo AAA sul mercato e allo stesso tempo poter lavorare con semplicità. Al suo interno troviamo un processore Intel® CoreTM i9 di 11esima generazione, una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 ed è possibile installare fino a 64 GB di memoria RAM 3200 MHz DDR4. Il portatile è sottile (solo 19.9 mm di spessore) e ha una batteria che può durare fino a 12 ore grazie alla tecnologia NVIDIA Advanced Optimus che consente ai gamer di poterlo portare sempre con sè nello zaino. Grazie all’aspetto elegante questo notebook è la soluzione perfetta anche per i professionisti in quanto possono utilizzarlo sia per il lavoro che per il gioco nel tempo libero; è infatti possibile configurare il dispositivo con molto spazio di archiviazione, fino a 4 TB PCIe Gen4 ad alta velocità, per avere sempre a portata di mano tutti i giochi, i filmati e i programmi necessari.

Acer Predator Triton 500 SE

«Grazie alle tecnologie innovative di Acer e ai processori Intel® Core TM serie H di undicesima generazione, è possibile spingere i laptop oltre i limiti delle prestazioni per incredibili esperienze di gioco», ha affermato Kim Algstam, GM & Director, Enthusiast Laptop Innovation Team, Intel. «Con il supporto di frequenze fino a 5 GHz, grazie alla velocità di PCIe Gen 4 per grafica e per un accesso più rapido allo storage, e alle nuove connettività basate sulle ultime tecnologie Wi-Fi 6 e Thunderbolt 4, Acer ha creato una piattaforma straordinaria per i giocatori».

Per giocare o per guardare un film, i gamer apprezzeranno il bellissimo display da 16 pollici di Predator Triton 500 SE, con un aspect ratio 16:10 e un rapporto screen-to-body dell’87%. Presenti tre opzioni del pannello tra cui display LCD WQXGA a 165 Hz; un Mini LED WQXGA da 165 Hz con 1250 nit e copertura del 100% della gamma di colori sRGB; un IPS[2] WQXGA a 240 Hz PolarBlack con un tempo di risposta di 3 ms e copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3 per un’esperienza di gioco ancora più fluida.

Una suite di tecnologie per la gestione termica, presenti nella scocca in metallo, garantisce il tranquillo funzionamento del laptop. Triton 500 SE utilizza il design Vortex Flow di Acer, dotato di un sistema di raffreddamento a tripla ventola, tra cui una ventola AeroBlade TM 3D di quinta generazione, cinque heat pipes dedicati per CPU e GPU, oltre a prese d’aria e di scarico che aspirano continuamente aria fredda espellendo quella calda.

Grazie al KillerTM Intelligence Center è possibile gestire in tranquillità il Controller Ethernet Intel® KillerTM E3100 e un chip wireless Intel® KillerTM Wi-Fi 6 AX1650, per offrire ai giocatori una perfetta esperienza online con ottima connessione e minor latenza. Con il software PredatorSenseTM i gamer possono monitorare il proprio sistema, impostando la velocità delle ventole (silenziosa, extreme o turbo) o effettuare un overclock della scheda grafica per ottenere migliori prestazioni. Per finire, il notebook Predator Triton 500 SE dispone di un set completo di porte USB 3.2 di seconda generazione, includendo due ThunderboltTM 4 Type-C con supporto DisplayPort e un lettore di card SD 7.0 per garantire all’utente molto spazio per le proprie periferiche.

Predator Helios 500

Il notebook Predator Helios 500 (PH517-52) è dotato di un processore Intel® CoreTM i9 di 11esima generazione con possibilità di overcklock, di una scheda video NVIDIA GeForce RTX 3080 e può installare fino ad un massimo di 64 GB di memoria RAM DDR4 3200 MHz, offrendo ai giocatori una potenza tale da dominare tranquillamente ogni campo di battaglia. Una coppia di SSD PCIe NVMe in RAID 0 e un HDD SATA garantiscono al notebook lo storage necessario anche per le future generazioni di giochi.

Sono disponibili diverse scelte per quanto riguarda il display di questo nuovo notebook gaming. A seconda delle proprie preferenze, gli utenti possono equipaggiare Helios 500 da 17,3 pollici con un display 4K Mini LED 120 Hz, alimentato dalla tecnologia AUO AmLED che supporta full-array local dimming, è paragonabile a VESA Display HDR TM 1000 ed offre, quindi, una perfetta saturazione del colore. In alternativa è possibile installare il veloce display FHD 360 Hz di AUO che garantisce un tempo di risposta di 3 ms per un’immagine il più fluida possibile. La potenza Di Predator Helios 500 è gestita da una suite di soluzioni termiche di primo livello: Acer PowerGemTM, una tecnologia realizzata da un polimero in lega metallica che si trova sulla parte superiore della CPU e serve a distribuire il calore generato in tutto il dispositivo.

La tecnologia Acer Vortex Flow sfrutta due ventole, inclusa una ventola AeroBlade TM 3D di quinta generazione, per reindirizzare il flusso d’aria fresco verso componenti critici e aumentare le prestazioni durante le sessioni di gioco impegnative. Gli utenti possono utilizzare il software PredatorSense per abilitare l’illuminazione Predator Pulsar e personalizzare le barre luminose tramite la retroilluminazione RGB di ogni singolo tasto. Inoltre i tasti WASD Racing di Acer o i tasti MagForce, che dispongono di interruttori meccanici MagTek offrono una esperienza di pressione come quella di un joystick, dando ai giocatori un controllo preciso sui movimenti del proprio personaggio.

Per offrire maggior controllo ai giocatori, Helios 500 include numerose porte per le connessioni: una HDMI 2.1, una mini-DP 1.4, due USB Type-C Thunderbolt TM 4, tre porte USB 3.2 Gen2 che supportano la ricarica offline e una porta RJ45. Presente un controller Ethernet Intel® KillerTM E3100, uno Intel® Killer TM Wi-Fi 6 AX1650 e KillerTM Intelligence per garantire una migliore connettività e una latenza inferiore, mentre funzionalità come l’audio DTS: X Ultra e il suono surround simulato 3D offrono un’esperienza ancora più coinvolgente. Inoltre è opzionale la presenza di Intel® KillerTM DoubleShotTM Pro 5G per combinare la potenza del 5G a quella dei prodotti Intel® KillerTM Ethernet e Wi-Fi per ottenere una velocità incredibile e esperienze di gioco fluide indipendentemente dalla tipologia di connessione. Intel® KillerTM DoubleShotTM Pro 5G può instradare in modo intelligente [88] il traffico dati alla connessione di rete più veloce disponibile per un gameplay senza interruzioni.

Prezzi e disponibilità

Il notebook Predator Triton 500 SE (PT516-51s) sarà disponibile in Italia a luglio con prezzi a partire da 1,999 euro.

Il notebook Predator Helios 500 (PH517-52) sarà disponibile in Italia a giugno con prezzi a partire da 2,499 euro.

Monitor gaming Acer

Predator CG437K S

Il Predator CG437K S è un imponente monitor gaming da 42.5 pollici certificato NVIDIA® G-SYNC che permette di riprodurre contenuti in risoluzione UHD (3840×2160) con tutte le console presenti sul mercato, attraverso due porte HDMI 2.1 e con una flessibilità senza precedenti grazie alla piena compatibilità della risoluzione 4K, con velocità di aggiornamento a 144Hz VRR utilizzando un solo cavo. Un hub USB offre una porta di tipo B, una coppia di porte 2.0, 3.0, oltre ad una porta USB di tipo C (PD30W) per una ampia possibilità di connessione. Inoltre, uno switch KVM integrato semplifica il passaggio frequente da un PC all’altro. Il refresh rate del monitor da 144Hz e il tempo di risposta VRB di 1 ms assicurano un gameplay fluido e perfetto.

La certificazione del monitor VESA Display HDRTM 1000, garantisce che la riproduzione dei giochi e dei contenuti multimediali siano perfette e reattive, sia per i gamer professionisti che per i content creator. L’eccezionale local-dimming, la luminosità massima di 1.000 nit e gli elevati rapporti di contrasto rendono tutti i dettagli sullo schermo estremamente realistici, mentre la classificazione Delta E <1 del monitor e la copertura del 90% della gamma di colori DCI-P3, forniscono una rappresentazione dei colori estremamente accurata. La compatibilità NVIDIA G-SYNC mantiene sincronizzati il monitor e la GPU, offrendo la migliore esperienza di utilizzo e consentendo un gameplay fluido e senza scatti o strappi.

Il Predator CG437K S è un monitor che non passa inosservato, grazie a delle strip con illuminazione RGB che possono essere sincronizzate con la musica e con i contenuti media. Sono presenti una serie di tecnologie intelligenti che consentono al monitor di adattarsi all’ambiente: Acer ColorSense regola la temperatura del

1 PlayStation5: 4K UHD@120 Hz (4:4:4). XBOX: 4K UHD @ 120 Hz (4:2:0) & FHD @ 120 Hz con VRR attraverso cavo HDMI.

colore sullo schermo, Acer LightSense rileva l’illuminazione ambientale e regola di conseguenza le impostazioni di luminosità del monitor e Acer ProxiSense automaticamente riattiva il monitor quando rileva la presenza dell’utente o lo attenua quando non è di fronte ad esso.

Predator X38 S

Predator X38 S è un monitor UWQHD+ con raggio di curvatura 2300R (3840×1600) che offre una gamma di colori DCI-P3 fino al 98%, una classificazione Delta E<2 e ha la certificazione VESA DisplayHDRTM 600; tutte feature che gli consentono di riprodurre immagini incredibilmente realistiche, con scene luminose e brillanti, oppure scure con ricche sfumature di nero, per far risaltare i dettagli o i nemici nascosti anche quando sono avvolti dalle ombre. Grazie ad un refresh rate di 175 Hz (con overclock) e un tempo di risposta di 0,3 ms G- to-G i giocatori possono scendere nei campi di battaglia senza preoccuparsi del ghosting, mentre il display da 37,5 IPS Agile-Splendor assicura che tutto scorra in maniera perfetta, nonostante l’ampio angolo di visione.

Acer Predator X38S

Predator Game Mode offre ai giocatori otto modalità di visualizzazione preimpostate (personalizzabili) per adattarsi a qualsiasi tipologia di contenuto, mentre Acer LightSense e Acer ColorSense effettuano regolazioni automatiche della luminosità dello schermo e della temperatura del colore in base all’ambiente. La modalità Esports di NVIDIA G-SYNC è progettata per garantire la latenza più bassa possibile, disattivando la retroilluminazione e rendendo più facile distinguere gli oggetti nelle aree scure aumentando i livelli di nero e ottimizzando i livelli di gamma, una preimpostazione del display progettata per i giochi competitivi. Il monitor Predator X38 S include anche NVIDIA Reflex Latency Analyzer, che consente di misurare la latenza del sistema rilevando i clic provenienti dal mouse e misurando il tempo necessario affinché i pixel cambino velocemente sullo schermo (per esempio, il flash della canna di una pistola); NVIDIA G-SYNC ULTIMATE consente un gameplay fluido e veloce eliminando il tearing dello schermo, riducendo al minimo lo stutter del display e l’input lag.

Predator X28

Predator X28 è un monitor da 28 pollici con risoluzione UHD (3840×2160) caratterizzato da un profilo sottile e cornici ridotte che donano un look sobrio ed elegante. Il display IPS Agile-Splendor[3] è certificato VESA Display HDR400 TM e offre un refresh rate di 155Hz (con overclock), un tempo di risposta da G to G di 1 ms, il tutto caratterizzato da una modalità super fluida ottenibile grazie a NVIDIA G-SYNC e G-SYNC Esports. Il monitor dispone anche di NVIDIA Reflex Latency Analyzer.

Acer Predator X28

Completano le funzionalità le tecnologie Acer LightSense, ColorSense and ProxiSense per rendere il monitor il più performante possibile in qualsiasi situazione di luminosità. Per una migliore esperienza visiva la tecnologia BlueLightShield Pro ottimizza l’emissione della luce blu mantenendo la precisione del colore Delta E <1. Predator X28 è certificato TÜV Rheinland Eyesafe®.

Prezzi e disponibilità

Il monitor Predator CG437K S sarà disponibile in Italia a novembre con prezzi a partire da 1599 euro.

Il monitor Predator X38 S sarà disponibile in Italia a settembre con prezzi a partire da 2199 euro.

Il monitor Predator X28 sarà disponibile in Italia ad agosto con prezzi a partire da 1199 euro.

Altri accessori gaming

Mouse gaming Predator Cestus 335

Il mouse gaming Predator Cestus 335 è molto ergonomico, offre un sensore interno PixArt 3370 e frequenza di polling di 2.000 Hz, che permettono di rilevare con precisione millimetrica qualsiasi movimento durante le lunghe sessioni di gioco. Dispone di una codifica a colori di cinque livelli dei DPI con un valore massimo di 19.000 DPI, per poter riconoscere il valore impostato così da avere la migliore esperienza di utilizzo possibile. La rotella di scorrimento ultra rapida permette di navigare sul web e nei forum a una velocità impareggiabile.

Il mouse ha 10 tasti programmabili per consentire a tutti i giocatori di personalizzare a proprio piacimento le funzioni così da non dover ricorrere alle hotkeys della tastiera. Questi pulsanti possono essere pre-impostati su cinque profili differenti, grazie all’applicazione QuarterMaster, per avere differenti settaggi per ogni tipologia di gioco.

Il mouse gaming Predator Cestus 335 (PMW120) sarà disponibile in Italia a luglio con prezzi a partire da 79 euro.