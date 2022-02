Acer Predator Triton 500 SE con RTX 3080 a un prezzo imperdibile su Amazon! 400 euro di sconto!

Anche oggi, martedì 22 febbraio 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa al notebook gaming Acer Predator Triton 500 SE, che attualmente potete portarvi a casa a soli 2.399€, rispetto agli usuali 2.799€ di listino, per un risparmio reale di 400€.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 500 SE è un dispositivo sottile ma estremamente potente, equipaggiato con una CPU Intel Core i7-11800H, 16GB di RAM DDR4, 1 TB di velocissimo SSD e, soprattutto, un portentosa scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 con 8 GB di VRAM.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 500 SE ha tutto quello che vi serve per giocare alla grande con i titoli più moderni, nonché sfruttare le ultime tecnologie come Ray Tracing e DLSS, per una qualità grafica fluida e realistica.

Il notebook gaming Acer Predator Triton 500 SE è dotato di uno splendido display da 16″ WQXGA in formato 16:10 e frequenza di aggiornamento di 165 Hz per lavorare e studiare/lavorare con un comfort visivo assoluto.

Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere un ottimo notebook gaming risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto! Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Altri articoli scontati su Amazon

Altre offerte Amazon