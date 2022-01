Abbonati ad Audible, soli 2,95€ al mese per i primi 6 mesi!

Nel caso non lo conosceste, Audible è il servizio, di proprietà di Amazon, che vi consente di accedere ad un vasto catalogo di audiolibri con cui emozionarvi, divertirvi ed imparare cose nuove ovunque voi siate; basta avere un paio di cuffie o speaker esterni e potrete godervi tantissimi libri anche mentre state facendo altro e quindi senza la necessità di avere un vero e proprio libro tra le mani.

Il servizio in abbonamento vi mette a disposizione un universo di contenuti audio, senza limiti di ascolto, letti dagli attori più famosi, che potete così ascoltare mentre guidate, siete in viaggio o semplicemente volete rilassarvi, scoprendo le storie scritte da alcuni dei più grandi autori, mentre sono delle voci espressive a trasmettervene tutte le emozioni. Grazie a una promozione attualmente in corso su Amazon, potete ora acquistare sei mesi di abbonamento a soli 2,95€ al mese!

La promozione è valida solo per chi non ha usufruito in precedenza dei 30 giorni di prova gratuiti di Amazon Audible. Una volta trascorsi, il servizio si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99€ mensili, ma qualora non foste soddisfatti potrete disattivare il rinnovo tempestivamente ed evitare qualsiasi addebito. Se volete approfittare dell’iniziativa e godervi così sei mesi di Audible ad un prezzo eccezionale, vi raccomandiamo di farlo il prima possibile: seguite il link che vi proponiamo di seguito per tutti i dettagli direttamente su Amazon.

Termini e condizioni dell’offerta

Offerta valida fino alle ore 23:59 del 31.1.2022;

Offerta riservata ai clienti che non si sono mai iscritti ad Audible.it e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni;

Dopo 6 mesi, l’abbonamento ad Audible si rinnova automaticamente al costo di €9,99 al mese fino a cancellazione;

Questa offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta per ciascun cliente;

L’offerta è valida solo per i clienti in Italia.

