Abbonamenti Xbox Game Pass in forte sconto su Instant Gaming!

Più si avvicina la next-gen, più Microsoft pone l’accento sull’importanza di Xbox Game Pass per i suoi piani futuri. Il servizio in abbonamento è infatti parte integrante della strategia di Phil Spencer e dei suoi, che piuttosto che sulle vendite di Xbox Series X come console a sé – e dei suoi giochi – vogliono puntare sul costruire un ecosistema Xbox duraturo nel tempo, dove gli utenti siano liberi di giocare su Xbox One, Xbox Series X o PC i giochi che preferiscono, anche senza pagarli singolarmente.

È qui che entra in gioco proprio Game Pass: il servizio in abbonamento consente infatti di pagare una quota fissa per accedere a una vasta libreria di videogiochi on demand sulla vostra Xbox, sempre disponibili e a un click di distanza. Inoltre, Microsoft stessa supporta la libreria proponendo fin dal day-one tutte le sue esclusive. Gli abbonati a Game Pass hanno così potuto giocare già dall’uscita a titoli come Gears 5, Ori and the Will of the Wisps o Microsoft Flight Simulator, senza dover spendere nemmeno un centesimo ulteriore.

Se, quindi, volete tuffarvi subito nell’ecosistema che Microsoft sta costruendo, in vista della next-gen, vi segnaliamo che sul sito Instant Gaming potete approfittare di corposi sconti dedicati proprio a Xbox Game Pass, che vi consentono di sottoscrivere il vostro abbonamento risparmiando sensibilmente sui costi di listino.

Sul sito trovate ora disponibile l’abbonamento da tre mesi scontato del 33%, che include tutti i benefici sopraelencati. In alternativa, potete orientarvi sull’acquisto di Xbox Game Pass Ultimate: questa soluzione completa include tutti i vantaggi di Game Pass, a cui somma quelli di Xbox Live Gold. Avrete così accesso alla componente multiplayer online dei vostri giochi su Xbox, a sconti esclusivi per gli acquisti in digitale e a diversi titoli gratuiti al mese che saranno gentilmente offerti da Microsoft. In questo caso, gli sconti arrivano fino al 60% dell’abituale costo di listino.

Sconti Xbox Game Pass su Instant Gaming