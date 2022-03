A Padova è tempo di Be Comics: spazio anche ai videogiochi

Dal 18 al 20 marzo prossimi gli amanti dei fumetti, dei videogiochi, dell’intrattenimento geek e degli eSport potranno trovarsi alla Fiera di Padova per vivere insieme Be Comics!, la manifestazione organizzata da Fandango Club Creators in partnership con Padova Hall.

In un comunicato stampa che ci ha presentato la manifestazione, apprendiamo che l’edizione 2022 della kermesse sarà ricca di appuntamento dedicati anche ai videogiocatori: ci saranno, ad esempio, i PG Nationals di League of Legends, ma non solo.

Gli amanti del mondo Nintendo, leggiamo nel comunicato, potranno festeggiare il compleanno di Animal Crossing: New Horizons, anche in compagnia di content creator come Froz3n e Lightning 95 Channel. Spazio anche per le recenti uscite delle casa di Kyoto, come l’amato Triangle Strategy e Leggende Pokémon Arceus.

Ci saranno grandi attrazioni anche per gli amanti della musica, con i Lacuna Coil di Cristina Scabbia (nota non solo per il suo talento musicale, ma anche per il suo amore per il videogiochi) che saranno tra i super-ospiti della kermesse padovana.

«Ma non finisce qui: i videogame saranno ancora protagonisti nella grande Gaming Zone powered by GAMESTOP, dove numerose postazioni di gioco saranno a disposizione per accontentare i fan con i titoli più recenti e più apprezzati, da testare sulle console di ultima generazione» aggiunge il comunicato, sottolineando quindi la presenza dello spazio dedicato al farvi giocare i videogiochi in prima persona.

Potete apprendere ulteriori dettagli sulla manifestazione visitando il sito ufficiale, dove sono disponibili anche tutte le informazioni sulla pre-vendita dei biglietti, sia per visitatori che per cosplayer.