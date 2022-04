A Carrara il 7 e l’8 maggio arriva il Gamics, la nuova fiera per videogiocatori

È già tempo di una nuova fiera per i videogiocatori, dopo il successo di qualche settimana fa del Gardacon: Gamers Arena ha infatti annunciato che il 7 e l’8 maggio prossimi metterà la sua esperienza al servizio del Gamics, che si svolgerà presso Carrara Fiere in questa sua prima edizione.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai grandi giochi e al panorama eSport: potrete divertirvi con tornei gratis di Call of Duty: Warzone e Valorant, ma anche con sfide su titoli come FIFA 22, Just Dance, Mario Kart 8 Deluxe, Tekken 7 e Rocket League.

Nella fiera sarà anche disponibile un’area NEXT-GEN dedicata alle console di nuova generazione, affiancate dai Mobiuz EX2510S che potranno rendere giustizia a PlayStation 5 e Xbox Series X|S a 120 Hz.

Nelle postazioni destinate a PS5 sarà possibile giocare:

Gran Turismo 7

Horizon: Forbidden West

Ratchet & Clank: Rift Apart.

Sulle console Xbox potrete invece mettere le mani su:

Elden Ring

Halo Infinite

Psychonauts 2

Crossfire X

Forza Horizon 5

Rainbow Six: Extraction.

Spazio anche per gli amanti del mondo Nintendo. L’area dedicata a Switch vi farà giocare a tanti successi arrivati sulla piattaforma ibrida, come:

Super Smash Bros. Ultimate

Mario Kart 8 Deluxe

Triangle Strategy

WarioWare: Get it together!

Shin Megami Tensei V

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Metroid Dread.

Chi ha voglia di giocare e sfidare valorosi avversari potrà anche divertirsi con il Quiz senza Frontiere e le King of the Hill, appuntamenti che saranno condotti da Locke e dove ci si potrà scatenare con titoli come Just Dance 2022 e altri esclusivi di Gamers Arena, come Guitar Arena e Mario Kart Live Home Circuit.

I tornei di eSport di Gamics 2022

Organizzati con il supporto di BenQ, i tornei dedicati agli eSport durante Gamics 2022 avranno grande rilevanza per il panorama delle competizioni nostrane.

Zowie Cup – Valorant

Da svolgersi su PC con sfide 5vs5, questa competizione sarà supportata dai monitor Zowie Serie XL di BenQ, progettati con la massima attenzione per il comfort del videogiocatore.

Chi trionferà in questo caso porterà a casa la Zowie Cup e avrà diritto ad accedere a una serie di selezioni che potrebbero portarlo a entrare in un vero team di eSport.

Call of Duty: Warzone Mobiuz Tournament

Su Xbox Series X|S, con la possibilità di godere dei 120 Hz garantiti da Mobiuz by Benq, il torneo dedicato al celebre battle royale permetterà al vincitore non solo di portare a casa una coppa, ma anche di poter essere selezionato/a per entrare in un vero team di eSport.

Nel frattempo, tutti i partecipanti potranno godere di dettagli migliorati grazie all’HDRI e all’audio True Sound by treVolo sul monitor Mobiuz EX2510S.

Ospiti e attrazioni di Gamics 2022

Zowie eSport Experience

All’interno dell’Arena di Gamics 2022, grazie al supporto di Zowie, sarà possibile divertirsi tuffandosi a piene mani sulle tecnologie più recenti: con i monitor della serie XL sarà infatti possibile giocare Overwatch e Call of Duty: Vanguard.

Arcade Retro Gaming

Penny Games – Retrogaming & Arcade Parts permetterà di intrattenersi con il passato del mondo dei videogiochi, con Bartop e console da retrogaming artigianali che faranno la gioia di chi è cresciuto con i videogame quando questi muovevano i loro primi passi.

Il programma completo di Gamics 2022

Tornei di sabato

FIFA 22 (iscrizione gratuita sul posto)

MARIO KART 8 DELUXE (iscrizione gratuita sul posto)

JUST DANCE 2022 (iscrizione gratuita sul posto)

Tornei di domenica

JUST DANCE 2022 (iscrizione gratuita sul posto)

TEKKEN 7 (iscrizione gratuita sul posto)

ROCKET LEAGUE 3vs3 (iscrizione gratuita sul posto)

VALORANT ZOWIE CUP (iscrizione gratuita sul posto)

COD WAR ZONE MOBIUZ (iscrizione gratuita sul posto)

Si ricorda che l’inizio dei tornei è fissato per le ore 14.00. È possibile iscriversi fino a 30 minuti prima, direttamente alle postazioni di gioco.

Sul palco sabato

10:00 ELDEN RING

11:00 QUIZ TIME!

13:00 SUPER MARIO BROS: TIME ATTACK

14:00 QUIZ TIME!

15:00 KING OF THE RING! TEMPO DI PICCHIADURO

16:00 FINALE DEL TORNEO DI MARIO KART 8

17:00 QUIZ TIME!

Sul palco domenica

10:00 ELDEN RING

11:00 QUIZ TIME!

13:00 SUPER MARIO BROS: TIME ATTACK

14:00 QUIZ TIME!

15:00 KING OF THE RING! TUTTI CONTRO TUTTI

16:00 FINALE DEL TORNEO DI TEKKEN 7

17:00 QUIZ TIME!

Per tutti gli ulteriori dettagli sull’accesso alla fiera, informazioni sui biglietti, prevendita e modalità d’ingresso, consultate il sito ufficiale del Gamics a questo indirizzo.