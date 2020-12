8K e ray tracing, Cyberpunk 2077 al massimo delle sue possibilità su RTX 3090

Cyberpunk 2077 imposta indubbiamente un nuovo benchmark per quanto riguarda la prestanza grafica nel mondo del PC gaming.

Tuttavia, nonostante la buona ottimizzazione su PC, in tanti non si stanno godendo la propria esperienza sullo shooter RPG al massimo delle possibilità del gioco.

Il canale YouTube Bang4BuckPC Gamer ci dà un assaggio del massimo livello di dettaglio cui si potrebbe aspirare su Cyberpunk 2077 con un PC di altissimo livello.

Nella lunga clip in basso, infatti, potete vedere il titolo di CD Projekt RED al livello di dettaglio Ultra con ray tracing attivato e risoluzione 8K.

Ovviamente, non mancano i compromessi per farcela persino su una RTX 3090: il gioco gira ad “appena” 30fps, con cali nei 27fps durante i combattimenti, e deve ricorrere al DLSS sul settaggio Ultra Performance per presentare un frame rate giocabile.

Un esercizio di stile, insomma, più che un vero e proprio showcase di quello che Cyberpunk 2077 potrebbe essere stato nella mente degli sviluppatori, visto che con il DLSS non si può parlare certo di una risoluzione nativa (per quanto impressionante).

Questo il video:

Il gioco è arrivato, com’è noto, con una pletora di bug e problemi tecnici generalizzati che hanno reso l’esperienza, in particolare su console, abbastanza complicata. Tuttavia, aggiornamenti di CD Projekt RED, come la patch 1.06 lanciata stanotte, stanno lentamente migliorando la situazione.

Il lancio imperfetto non ha fermato le vendite che, nonostante i rimborsi garantiti dallo studio polacco ai giocatori insoddisfatti, hanno registrato degli ottimi numeri.