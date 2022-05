505 Games Showcase: giochi per tutti i gusti in arrivo

505 Games è ormai un publisher veterano del settore videoludico: con i suoi quindici anni di esperienza sulle spalle, può vantare pubblicazioni appartenenti praticamente a qualsiasi genere possa venirvi in mente, ed il suo catalogo vanta delle vere e proprie perle, non ultima la recente edizione PC di Death Stranding.

Di recente, il publisher aveva annunciato uno showcase per la stampa, il primo in tutti i suoi anni di attività. Ovviamente noi abbiamo partecipato, curiosi di scoprire le novità che 505 aveva in serbo per noi. E su una cosa certamente non si sono smentiti, ovvero la varietà; i titoli che abbiamo visto, infatti, appartengono a generi diversi, e siamo sicuri che andranno ad incuriosire diverse tipologie di giocatori.

Ecco a voi che cosa abbiamo visto e quali sono state le nostre impressioni.

Among the Trolls

Il primo titolo che ci è stato mostrato è stato Among the Trolls, survival in prima persona di Forbidden Studios. Il gioco, già conosciuto da tempo, dovrebbe arrivare nel corso del 2022 su Steam e vedrà come vero protagonista il folklore finlandese.

Nei panni del protagonista, Alex o Anna, faremo ritorno alla nostra città natale per far visita ai nonni, soltanto per scoprire con orrore che sembrano essere scomparsi nel nulla. La loro ricerca ci porterà nel cuore delle foreste, dove sembrano nascondersi creature molto più misteriose ed enigmatiche di quelle che ci saremmo potuti normalmente aspettare.

Nel corso dell’avventura impareremo inoltre a sopravvivere in queste ambientazioni uscite direttamente dalle fiabe, e capiremo che non potremo soltanto prendere dalla natura ma che dovremo anche restituire qualcosa se non vorremo attirare su di noi l’ira di creature oscure.

Nonostante i survival siano in costante aumento ormai da anni, il focus sul folklore nordico potrebbe essere un punto forte per questo titolo; se siete appassionati di miti e leggende, vi consigliamo di tenerlo d’occhio.

Se siete appassionati di folklore nordico, potrebbe essere il titolo che fa per voi.

Stray Blade

Passiamo adesso ad un action RPG, Stray Blade, in arrivo nel corso del 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il gioco, sviluppato da Point Blank Games, ci metterà nei panni di un misterioso protagonista, morto dopo aver scoperto la leggendaria terra perduta di Acrea.

Inspiegabilmente, il protagonista torna in vita, solo per trovare queste terre imperversate da conflitti ed in pieno decadimento. Si imbarcherà così in un viaggio con lo scopo di riportare equilibrio nel territorio, cercando di scoprire i segreti del passato di queste terre e del suo legame con esse.

Tra le feature presentate dagli sviluppatori, la più interessante riguarda proprio il mondo di gioco. Stando alle parole del team, le nostre azioni lasceranno un marchio visibile sul mondo, ed ogni nostra vittoria avrà conseguenze visibili. Cosa questo significhi lo scopriremo soltanto più avanti, ovviamente.

Per adesso, il gioco ci ha incuriositi, anche se ci viene scontato chiederci cosa potrà proporre di nuovo ed originale in un panorama come quello degli action RPG, davvero stracolmo di offerte nel corso di questi ultimi anni. Staremo a vedere.

C'è spazio anche per gli amanti degli action RPG.

Eiyuden Chronicle

Durante la presentazione c’è stato spazio anche per la neonata saga di Eiyuden Chronicle, in particolare si è parlato sia della side story Rising (di cui trovate già la recensione sulle nostre pagine) che dell’episodio principale Hundred Heroes, sebbene in misura minore.

Su questo titolo abbiamo poco da dire al momento: l’attenzione era infatti concentrata sull’imminente Rising, mentre poco ci è stato detto sul futuro Hundred Heroes.

Quello che sappiamo, però, è che tra i due episodi ci saranno diverse connessioni, non soltanto a livello narrativo; aver giocato a Rising, infatti, ci permetterà di usufruire di alcune feature extra nel futuro Hundred Heroes.

Se questo mondo di gioco vi affascina, quindi, non abbiate timore di cominciare ad affacciarvi su di esso (magari in modalità portatile sull’ottimo schermo di Nintendo Switch OLED, attualmente disponibile ad un ottimo prezzo) già da ora, perché i vostri progressi vi saranno utili anche quando uscirà l’episodio principale.

Magari questa partenza un po’ in sordina si rivelerà poi soltanto un antipasto per qualcosa di molto più epico.

Miasma Chronicles

Di questo titolo sappiamo ben poco; ci è stato mostrato soltanto un breve teaser, al termine del quale è stata indicata una data di arrivo (un generico 2023), insieme alle piattaforme di destinazione: PlayStation 5, Xbox Series X|S (trovate facilmente Series S su Amazon) e PC.

Miasma Chronicles, annuncio a sorpresa dello showcase, ha catturato subito la nostra attenzione grazie alla sua atmosfera.

Ed è un peccato, perché nel giro di un solo minuto Miasma Chronicle è riuscito a catturare la nostra attenzione: ci troviamo di fronte ad un’ambientazione futuristica, con un protagonista dotato di poteri misteriosi e un companion robot a fare da osservatore, il tutto condito da un’atmosfera piuttosto lugubre e quasi apocalittica.

Per quel poco che si è visto, il gioco ci ha ricordato titoli come InFamous o Prototype, ma ovviamente si tratta soltanto di primissime impressioni basate sul breve teaser che abbiamo potuto vedere. Non vediamo l’ora di saperne di più e di riferirvi tutti i dettagli.