400€ di sconto sulla smart TV 4K LED Philips 75PUS7354 da 75″!

State cercando un nuovo televisore di ottima qualità, grandi dimensioni ed in grado di immergervi letteralmente all’interno delle immagini mostrate? Oggi abbiamo l’offerta che fa proprio per voi! La smart TV 4K LED Philips 75PUS7354 da 75″ è in sconto del 28% su eBay, presentandosi ad un prezzo imperdibile.

La smart TV 4K LED Philips 75PUS7354 da 75″, equipaggiata con sistema operativo Android TV, consente di accedere ad un vasto catalogo di applicazioni direttamente dallo store Google Play, offrendo una vasta raccolta di film, programmi, musica, applicazioni e giochi online. Inoltre, grazie al microfono integrato, sarà possibile impartire comandi vocali tramite l’Assistente Google, sia per comandare direttamente la TV che i vari dispositivi domestici smart presenti in casa.

Il processore Philips P5 consente di ottimizzare al massimo i contenuti per la visione, aumentandone i dettagli ed equilibrando al meglio i colori. Non manca nemmeno il supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva assolutamente eccellente. La smart TV 4K LED Philips 75PUS7354 da 75″ è pronta per ottenere il massimo dal formato video HDR10+. Contrasto, colore e livelli di luminosità vengono regolati da un fotogramma all’altro. Che si tratti di una serie da seguire o di un nuovo grande film, le ombre saranno più profonde.

Con Philips Ambilight, film e giochi sono più coinvolgenti, la musica è accompagnata da uno spettacolo di luci e il vostro schermo sembra più grande grazie ai LED intelligenti lungo i bordi che proiettano i colori dello schermo sulle pareti e nella stanza, in tempo reale. Per quanto riguarda il reparto connettività, troviamo ben quattro porte HDMI, due USB ed un ingresso component.

La smart TV 4K LED Philips 75PUS7354 da 75″ è ora disponibile in quantità limitata ad un prezzo stracciato: lo trovate a 999€ contro i 1.399,00€ richiesti regolarmente per l’acquisto. Un risparmio di ben 400€ che vi consentirà di portarvi a casa una televisione eccellente ad un prezzo fantastico.

