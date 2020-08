3 giochi PS4 al prezzo di 1, tanti bundle in offerta su eBay

Ora che siamo alla fine della generazione, è tempo di recuperare alcune delle perle che ci siamo lasciati alle spalle, e questa nuova promozione di eBay è davvero perfetta per farlo. Sul portale di ecommerce trovate infatti tanti bundle in offerta con 3 giochi PS4 al prezzo di 1, un’occasione di risparmio eccezionale per i videogiocatori.

Sono numerosi i bundle che, al prezzo di 69,90 €, vi permettono di portarvi a casa tre giochi per PS4 al prezzo di uno, con sconti in particolare sulle esclusive che hanno segnato il successo roboante della console di Sony durante la generazione che volge al termine.

Il primo che vi segnaliamo è quello con Days Gone, Kingdom Hearts III e Deus Ex Mankind Divided, tre dei titoli più ispirati tra quelli disponibili per PS4. Days Gone è un divertente e profondo open world post apocalittico a base di creature simil-zombie, mentre Kingdom Hearts III e Deus Ex Mankind Divided chiudono entrambi i cicli delle loro rispettive saghe, la prima fantasy a base di personaggi Disney, la seconda cyberpunk.

Il secondo comprende invece Days Gone, Kingdom Hearts III e The Division 2, service game di Ubisoft che consente di catapultarsi in una Washington devastata dalle conseguenze di una letale pandemia. Le combinazioni sono davvero tante e trovate molteplici bundle che puntano a soddisfare tutte le esigenze dei gamer.

Un altro molto interessante è quello che comprende Kingdom Hearts III, The Division 2 e Death Stranding, capolavoro di Hideo Kojima che vi mette nei panni di Sam Porter Bridges (interpretato da Norman Reedus di The Walking Dead) per riunificare una versione post apocalittica degli Stati Uniti in questo atipico open world.

Da non sottovalutare neppure quello che comprende, oltre a Death Stranding, anche Battleborn di Gearbox Software ma soprattutto Mortal Kombat 11, l’ultima versione del leggendario picchiaduro di Ed Boon e NetherRealm Studios.

Questi sono soltanto alcuni dei nostri suggerimenti: in basso trovate diversi tutti i bundle disponibili su eBay per un acquisto bloccato al prezzo di 69,99 € per tre giochi al prezzo di uno su PS4.

Bundle giochi PS4 in offerta su eBay