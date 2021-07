24 hours eSports Marathon 2021, al via le iscrizioni per il torneo all’eSport Palace

È tempo di eSport senza confini grazie a The Gaming Boss A.s.d, organizzatore della 24 Hours Esports Marathon 2021 powered by Intel, un torneo creato in collaborazione con ‘Esport Palace’, ‘AK Esports’ e ‘Lega Esport’ per promuovere il gaming competitivo con un rinnovato format che, a partire dalle 20:00 di sabato 11 settembre, vedrà sfidarsi nella sala gaming dell’Esport Palace di Bergamo 8 team sui titoli più giocati del momento: Fortnite, League of Legends, Call of Duty Warzone e Assetto Corsa.

Come partecipare

Per candidarvi alla partecipazione dovrete registrarvi sul sito ufficiale a questo link e tesserarvi a The Gaming A. s. d.. Una volta fatto, dovrete guadagnarvi l’accesso partecipando alle qualificazioni: queste si terranno presso l’eSport Palace di Bergamo e, per la prima volta in assoluto, presso laFeltrinelli in Piazza Piemonte a Milano, nella nuova sala dedicata al gaming e agli eSport realizzata in collaborazione con Lucca Crea e Ak Informatica.

Di seguito tutti i riferimenti a date, orari e location:

Fortnite: 10 luglio laFeltrinelli – 11 luglio all’Esport Palace dalle ore 14:00 alle ore 20:00;

Assetto Corsa: 11 luglio – 18 luglio – 25 luglio all’Esport Palace dalle ore 14:00 alle ore 20:00;

League of Legends: 17 luglio laFeltrinelli – 18 luglio all’Esport Palace dalle ore 14:00 alle ore 20:00;

Call of Duty Warzone: 24 luglio laFeltrinelli – 25 luglio all’Esport Palace dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

Sulla base della classifica finale, i migliori otto giocatori saranno invitati a partecipare all 24 Hours eSports Marathon 2021 powered by Intel.

Potete candidarvi per partecipare sul sito ufficiale

Il format

L’evento ha come obiettivo quello di promuovere gli eSport, disciplina in crescita esponenziale anche in Italia, senza dimenticare anche lo spirito di squadra; i giocatori qualificati infatti saranno sorteggiati per formare gli 8 team che parteciperanno all’evento, selezionando un solo player per videogioco e per ogni team.

Le otto squadre partecipanti, una volta formate, inizieranno la loro lunga maratona e, al termine delle 24 ore di gioco, il team che avrà accumulato più punti sarà eletto vincitore della seconda edizione della 24 Hours Esports Marathon powered by Intel. L’intero evento di 24H sarà trasmesso in streaming sul canale Twitch di Esport Palace.

Gli ospiti dell’evento

Non mancheranno anche gli ospiti d’eccezione! Il comunicato stampa che anticipa alcuni dettagli ci svela, infatti:

Durante la 24 Hours Esports Marathon powered by Intel non mancheranno ospiti d’eccezione provenienti dall’universo videoludico, tra i quali Pro gamers, streamer e cosplayer, ma anche personaggi di rilievo provenienti dal mondo della tv e dello spettacolo. Tutte le guest star dell’evento saranno annunciate tramite i canali social di Esport Palace e dei partner.

Ak Summer Party

Dopo che cause di forza maggiore lo avevano reso il grande assente nel 2020, per via della pandemia, l’AK Summer Party sarà una novità assoluta per la nuova 24 Hours Esports Marathon powered by Intel.

Si tratterà di un vero e proprio party firmato AK per accogliere giocatori e spettatori, pronti a seguire le performance dei partecipanti alla maratona con maxi schermi, seduti e serviti nel dehor dell’Esport Palace.

Partner dell’evento

In veste di partner ufficiali dell’evento troviamo alcuni dei brand più importanti che da sempre fanno parte del mondo videoludico: Intel, Logitech, Ak Informatica, Redbull e tutti i partner dell’Esport Palace tra i quali non poteva mancare il media partner Tom’s Hardware.

Vi raccomandiamo di tenervi aggiornati anche seguendo la pagina Facebook dell’EsportPalace di Bergamo a questo link.