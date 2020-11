23 anni dopo, SaGa Frontier finalmente in Europa con una Remastered

Era il 1997 quando, in Giappone, Squaresoft, oggi Square Enix, dava ufficialmente i natali a SaGa Frontier, gioco di ruolo destinato alla prima PlayStation che poi calcò anche i palcoscenici statunitensi nel 1998. Niente da fare, invece, per una release in Europa, che non si concretizzò – lasciando il pubblico del Vecchio Continente orfano del capostipite del franchise. Almeno fino al 2021.

In queste ore, infatti, la compagnia giapponese ha annunciato ufficialmente SaGa Frontier Remastered, rifacimento con grafica aggiornata, alcune novità, delle cut-scene ammodernate e anche un nuovo protagonista giocabile, Fuse.

Nel gioco originale era possibile scegliere il proprio personaggio preferito tra un cast di otto, ciascuno con un suo percorso e delle sue peculiarità – con le scelte del giocatore capaci di avere un impatto sui diversi scenari narrati. Square Enix assicura che «con uno splendido comparto grafico, oltre che con l’aggiunta di nuovi eventi e feature, SaGa Frontier Remastered è un’esperienza che non si può perdere!».

Nel corpo del nostro articolo trovate il video che ha accompagnato l’annuncio, per farvi un’idea di come sarà rinnovato il comparto tecnico del gioco di ruolo.

L’uscita del rifacimento del gioco è attesa per l’estate 2021 su Steam, PS4, Nintendo Switch e piattaforme mobile iOS e Android.