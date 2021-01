Per il 2021 abbiamo tutti bisogno di un po’ di dolcezza e lo sa bene… Doom

Era il 20 marzo 2020 – un periodo che ci ricordiamo tutti molto bene – quando Doom Eternal fece il suo esplosivo esordio sul mercato, tra frame rate frenetici, proiettili, sangue di demone e heavy metal per tutti. A incuriosire, come ricorderete, fu il fatto che due dei giochi più attesi del periodo, quello di id Software e Animal Crossing: New Horizons, finirono per sbarcare sul mercato nella stessa data, peraltro in piena quarantena.

Nacque così il tormentone che vedeva questi due titoli così estremamente diversi in qualsiasi cosa vi venga in mente essere a loro modo gemellati: ci furono vignette a tema, video tributi, cross-over improbabili con Isabelle di Animal Crossing che si dava all’headbanging e qualsiasi altra divertente follia vi possa passare in testa facendo incrociare il gioco zen e rilassante di Nintendo all’esperienza tutta frenesia e smitragliate dei maestri dello sparatutto.

È vero amore

Tormentone passato di moda? Nemmeno per idea. Per fare i suoi auguri di buon 2021, infatti, id Software ha deciso di scomodare proprio la sempre sorridente Isabelle, pubblicando un’immagine in cui il Doom Guy la tiene per mano – nelle statuette firmate da Good Smile – e i due sembrano ormai formare una bella coppia decisamente contenta.

«Felici nuovi orizzonti» cita la didascalia dell’immagine, citando apertamente New Horizons, titolo di Animal Crossing.

L’idillio tra i due franchise accomunati dalla data d’uscita, insomma, continua – e speriamo lo faccia, permettendo alla community degli appassionati di sbizzarrirsi con qualche altra creazione divertente a tema!

Doom Eternal è disponible su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. A proposito di quest’ultima, uscita da poche settimane, trovate qui la nostra recensione, dove abbiamo evidenziato l’ottimo lavoro di porting svolto. Animal Crossing: New Horizons è disponibile su Nintendo Switch.