2 giochi PS4 a soli 19,99€ per le offerte di Halloween di Unieuro

Il noto rivenditore Unieuro ha lanciato un’interessante promozione che consente di acquistare due giochi per Playstation 4 a soli 19,99€ in occasione delle offerte di Halloween.

Si tratta di titoli di grande qualità che sono entrati a far parte della collana “Playstation Hits“, tra i quali troviamo prodotti come The Last Of Us Remastered, nel quale, in un mondo reso ostile dallo scoppio di una pandemia, Joel ed Ellie sono costretti da circostanze drammatiche a intraprendere un pericoloso viaggio attraverso ciò che resta degli Stati Uniti.

Continuiamo con Horizon Zero Dawn: Complete Edition, nel quale, emarginata dalla sua tribù, la giovane cacciatrice combatte per scoprire il suo passato, svelare il suo destino e fermare un letale pericolo per il futuro del mondo intero. Horizon Zero Dawn: Complete Edition include la gigantesca espansione The Frozen Wilds, con abilità, armi, macchine e luoghi nuovi.

Imperdibile poi Uncharted 4: Fine di un ladro dove, costretto a rientrare nel giro criminale che aveva abbandonato, Nathan Drake dovrà chiedersi quanto sia disposto a sacrificare per l’amore dei suoi cari. Nel gioco, come da tradizione, darete la caccia a un tesoro perduto insieme a Drake, Sam, Elena e Sully in un epico viaggio intorno al globo tra isole tropicali, città brulicanti di vita e montagne innevate.

Se alle avventure preferite le corse a folli velocità, tra i giochi che fanno parte della promozione trovate anche Gran Turismo Sport, nel quale vivrete il brivido della guida con le auto sportive più veloci del mondo in emozionanti gare online e modalità per giocatore singolo classiche, adatte sia ai nuovi piloti, sia ai più esperti.

Ovviamente, non poteva mancare anche God Of War, dove Kratos, ora che vive come un semplice mortale, deve adattarsi a terre sconosciute, inattesi pericoli e alla sua seconda possibilità di essere padre. Lui e suo figlio Atreus dovranno addentrarsi nel selvaggio regno di Midgard per vivere insieme una profonda avventura alla ricerca della propria realizzazione.

