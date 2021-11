12 mesi di PlayStation Plus a meno di 33 euro grazie agli sconti CD Keys

Fino al prossimo 29 novembre, Sony, direttamente tramite Playstation Store, offre la possibilità di acquistare un abbonamento di 12 mesi a Playstation Plus al prezzo scontato di 39,99€. Tuttavia, vi segnaliamo che, grazie agli sconti attivi su CD Keys in occasione del Black Friday 2021, potete risparmiare ulteriormente sul suo acquisto!

Infatti, su CD Keys potete entrare in possesso di 20 euro di credito Playstation Store a soli 16,29€; quindi, acquistandone due per un totale di 32,58€, potrete ottenere tranquillamente il vostro abbonamento annuale direttamente sullo store ufficiale ad un prezzo ancora più scontato.

Ricordiamo che PlayStation Plus consente di portarvi a casa due giochi al mese per PS4 e uno per PS5 senza alcun costo aggiuntivo al mese. Vi basterà essere abbonati e seguirci per scoprire i titoli che solitamente vengono rivelati nell’ultima settimana di ciascun mese per farli vostri tramite PlayStation Store. Inoltre, su PS4 e PS5, PS Plus è l’unico modo che avete per giocare insieme ai vostri amici nelle modalità multiplayer online sui migliori titoli della generazione, per cui se vi interessa giocare in compagnia è proprio il caso che vi procuriate un abbonamento quanto prima.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte Black Friday ancora disponibili