10 idee regalo last minute a meno di 50€ con consegna prima di Natale!

Il Natale è ormai alle porte e sappiamo che tutti ormai state fremendo per la scelta del regalo di Natale perfetto da fare ai vostri parenti e amici. Siamo davvero agli sgoccioli e, visto il numero elevatissimo di prodotti presenti sul mercato, noi di Spaziogames abbiamo pensato di suggerirvi alcuni articoli che potete acquistare su Amazon con la sicurezza di riceverli in tempo per metterli sotto l’albero!

Dopo avervi già proposto le nostre guide agli acquisti di Natale, abbiamo deciso di dedicare un ulteriore articoli agli acquisti last minute. Qui si spende massimo 50 euro, con prodotti selezionati per voi da Amazon che, in quanto leader del mercato, potrà anche garantirvi la ricezione dei prodotti giusto in tempo per il Natale, specie qualora siate clienti Amazon Prime, servizio – a nostro giudizio – da sottoscrivere assolutamente in vista delle feste, specie considerando l’enorme risparmio che si può avere nel non pagare le relative spese di spedizione!

È giunto il momento di lasciarvi alla nostra selezione di idee regalo regalo last minute a meno di 50 euro, ricordandovi anche che, tramite la nostra pagina ufficiale creata per aiutarvi con i vostri regali di Natale, potrete consultare anche tutte le offerte provenienti da store come eBay, Mediaworld, Aliexpress, Unieuro e altri ancora!

Scatola di tisane biologiche assortite Pukka

La scatola di tisane biologiche assortite Pukka contiene 45 filtri di incredibili tisane di erbe biologiche selezionate dalla gamma Pukka, tra cui Supreme Matcha Green, Turmeric Gold, Peppermint and Licorice, Feel New, Elderberry and Echinacea, Three Ginger, Love, Lemon Ginger and Manuka Honey e Night Time. Per gustarle basterà semplicemente metterle in infusione per almeno 15 minuti in una tazza di acqua bollente.

Storie di fantasmi del Giappone

Realizzato dallo scrittore irlandese Benjamin Lacombe, Storie di fantasmi del Giappone è una interessante raccolta di, come lascia intuire il titolo stesso, storie di fantasmi e leggende tramandate di generazione in generazione nelle varie province del Paese. In appendice al volume, alcuni giochi ispirati a quelli tradizionali permettono d’inventare la propria leggenda di yokai.

Lampada di Sale Himalayano

La lampada di Sale Himalayano sono in grado di rendere più stabile, armoniosa e leggere l’energia dell’ambiente e possiedono una forma e colore data direttamente dalla natura. Si tratta di un oggetto in grado di offrire vari benefici, grazie ai suoi ioni negativi che neutralizzano quelli positivi emessi da apparecchiature elettroniche come televisori e computer.

Kit sushi Maker Deluxe

Il Kit Sushi Maker di Aya può essere utilizzato da tutta la famiglia, genitori e figli. In qualche minuto realizzerete dei sushi personalizzati con gli ingredienti di vostra scelta, grazie ai video online di Aya che spiegano le ricette, seguendovi passo passo. Infine, il kit Sushi Maker è stato realizzato con dei materiali durevoli e garantiti a vita.

Gioco da tavolo Unstable Unicorns

Pubblicato da Asmodee, il gioco da tavolo Unstable Unicorns offre tantissimo divertimento a tutta la famiglia. I giocatori dovranno cercare di riempire la propria stalla di unicorni e sabotare i piani degli avversari. Il primo che riuscirà a radunare sette unicorni sarà dichiarato vincitore della partita e i giocatori dovranno quindi utilizzare i poteri speciali delle magiche creature per far crescere il proprio allevamento e distruggere quello altrui.

Yankee Candle Christmas Cookie Candela profumata in giara grande

Le candele profumate Yankee Candle non hanno certo bisogno di presentazioni, essendo tra le più famose del genere e amate da milioni di persone di tutto il mondo. In questo caso, vi consigliamo la giara grande con la profumazione “Christmas Cookie“, perfetta per la stagione natalizia, e che offre una durata sino a 150 ore. Inoltre, per preservare il profumo, ogni vasetto viene commercializzato con il suo apposito coperchio.

Xiaomi Mi Band 6

La smartband Xiaomi Mi Band 6, pur ispirandosi al design classico della serie, offre in questa sua nuova iterazione un innovativo display AMOLED di grandi dimensioni e bordi arrotondati. Il dispositivo riconosce automaticamente sei modalità di fitness (corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo), così da iniziare a registrare i dati in maniera trasparente e verificare la qualità dell’allenamento e le calorie bruciate.

Zaino Wening con sistema antifurto

Portare con sé diversi oggetti elettronici, alcuni anche di valore, è diventata ormai una consuetudine, ma questo costringe le persone a stare più attente. Infatti, qualche furbetto dietro di voi nelle situazioni più affollate potrebbe approfittare della situazione. Questo zaino Wening con sistema antifurto vi consente di stare tranquilli grazie a un blocco password e doppie cerniere in metallo, proteggendo portafoglio e altri oggetti. Inoltre, è dotato di un caricatore USB integrato, così da dare più energia al vostro smartphone mentre camminate.

PowerBank 20.000 mAh INIU

La carica dei proprio dispositivi elettronici non basta mai, soprattutto in movimento e in viaggio, e questo power bank INIU da 20.000 mAh è un regalo perfetto che può essere davvero utile a 360°. È dotato di una porta USB Type-C Power Delivery da 20W, accompagnata da altre due USB Type-A da 22,5W con supporto alla tecnologia di ricarica rapida QC 4.0+.

Gioco da tavolo Minecraft Builders & Biomes

Il gioco da tavolo Minecraft Builders & Biomes, realizzato in collaborazione con Mojang, porta il celeberrimo videogioco in forma analogica. Il gioco contiene: 64 cubi risorse, 64 carte edificio e mostro, 36 gettoni arma, 4 schede giocatore, 4 segnalini esperienza, 4 skin personaggio, 4 basi pezzi di gioco, 12 panoramica carte, 1 base cubo risorse, 1 struttura di supporto e istruzioni. Ogni giocatore con il proprio personaggio raccoglie le risorse mattoncino e si difende combattendo contro le creature di ogni mondo: chi riesce a completare per primo il proprio tabellone di gioco diventa il campione di Minecraft

