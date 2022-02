10 euro di sconto sulle nuove esclusive Nintendo Switch prenotando da Gamestop!

La catena Gamestop ha lanciato una serie di offerte che permetteranno ai possessori di Nintendo Switch di acquistare alcuni titoli recentemente annunciati in occasione del Nintendo Direct risparmiando 10 euro sul loro prezzo usuale di listino. Ovviamente, si tratta di un’iniziativa che non sarà disponibile per sempre; quindi, vi consigliamo di affrettarvi se volete mettere le mani su questi titoli a prezzo scontato!

» Clicca qui per prenotare Mario Strikers Battle League Football a 49,98 euro «

» Clicca qui per prenotare Fire Emblem Warriors Three Hope a 49,98 euro «

» Clicca qui per prenotare Nintendo Switch Sport + 3 mesi Nintendo Switch Online a 49,98 euro «

In particolare, a soli 49,98€, potete acquistare Nintendo Switch Sport con tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, titolo nel quale potrete competere con i vostri amici in sei sport, quali tennis, bowling, chanbara, calcio, badminton e pallavolo, mentre in futuro ne arriveranno altri, come il golf. Continuando sul filone sportivo, abbiamo anche in sconto Mario Strikers Battle League Football, che segna il ritorno del baffuto idraulico e dei suoi compari sul campo da calcio, sul quale potrà sfruttare incredibili abilità allo scopo di segnare.

Infine, Fire Emblem Warriors: Three Hope, ambientato nello stesso universo di Fire Emblem: Three Houses, è un action nel quale dovrete vedervela contro orde di demoni mentre darete ordini ai vostri alleati, nel pieno spirito della serie. Il titolo sarà caratterizzato anche da una componente strategica, in quanto dovrete studiare il campo di battaglia per decidere come avanzare al meglio.

Se siete interessati all’acquisto di uno (o più) di questi titoli per Nintendo Switch, vi consigliamo di non attendere oltre e prenotarli già da ora così da riceverli comodamente a casa in tempo per il Day One! Infine, ricordiamo che le migliori offerte presenti in rete le trovate nella nostra area dedicata del sito.

