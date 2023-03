Nintendo Switch OLED Edizione Limitata Zelda: prenota ora la versione dedicata a Tears of the Kingdom

Inizialmente conosciuto come il seguito di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom è il prossimo capitolo della serie e indubbiamente è uno dei titoli più attesi del 2023. In uscita il prossimo 12 maggio in esclusiva per Nintendo Switch, il titolo ci porterà ad esplorare anche i cieli ad di sopra di Hyrule per fermare una nuova minaccia.

Stando alle supposizioni di alcuni fan, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom avrà luogo subito dopo il primo capitolo e lo scopo sarà quello di ricostruire Hyrule: flashback e ricordi del passato ci aiuteranno a capire il passato dei protagonisti, spiegandoci anche gli eventi precedenti ai 100 anni durante i quali Link è caduto nel suo lungo sonno.

Oltre al gioco, Nintendo ha annunciato un’edizione limitata di Nintendo Switch OLED con Joy-Con a tema, un retro decorato e una base che mostra il simbolo Hylia e la Triforza, questa versione della console sarà disponibile dal 28 aprile 2023. Interessante il contrasto tra il forte tono di verde e l’oro, che sulla dock si mescolano al bianco. Viene precisato che il gioco non è incluso nella console.

Attualmente la prenotazione di questa splendida edizione è consentita solo ai membri GS Pro Club. Ricordiamo che l’abbonamento a questo servizio permette di avere fino a 165€ all’anno da spendere a piacere sulle proprie passioni, che vanno dal cibo all’intrattenimento e al tempo libero. Inoltre, gli iscritti a GS Pro Club, hanno anche vantaggi sul fronte dei videogiochi: si parla di eventi esclusivi presso i rivenditori, il 10% di valutazione extra sull’usato, accesso prioritario alle Limited Edition (come in questo caso) e alle promozioni Flash Sales, spedizione gratuita per ordini online sopra i 30€ e un regalo per il vostro compleanno.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.