YouTube ha annunciato un evento gaming che cambierà a seconda delle vostre scelte live

Tra i canali utilizzati per comunicare i videogiochi, oggi, YouTube ha indubbiamente un posto in primissima fila. La piattaforma dedicata ai video, utilizzata non solo da testate (vi siete già iscritti al nostro canale, dove proponiamo analisi uniche sul medium?) e content creator, ma anche dagli stessi publisher, sta puntando in misura sempre maggiore anche sugli eventi live dedicati al mondo dei videogiochi e a dimostrarlo, come ci riferiscono i colleghi di VGC, è l’annuncio dell’evento YouTube: Game On.

Secondo Google, si tratterà di un evento definito «il più grande evento speciale a tema gaming di sempre» che proporrà circa due ore di contenuti in cui si intervalleranno oltre 60 content creator.

Il lato curioso, però, è che gli spettatori potranno interagire modificando l’andamento della diretta, a quanto apprendiamo – praticamente vivendo lo stream come se fosse un’avventura in cui hanno il potere di scegliere come procedere.

«Questo evento in livestreaming completamente interattivo» spiega YouTube, «celebra la diversità dei contenuti a tema gaming che danno vita alla gaming culture di YouTube, da sfide divertenti sul gaming a gameplay a sorpresa che onorino gli anniversari dei classici. Il tutto, ispirato dai più celebri trend della piattaforma».

Sappiamo per certo che durante l’evento ci sarà uno spazio a tema Street Fighter 6, ma al momento non ci è dato sapere quanto le decisioni degli spettatori potranno influenzare l’andamento della live, o in che forma specifica. Sappiamo che avranno possibilità di voto in tempo reale su alcuni momenti chiave della diretta, però.

L’appuntamento è fissato per il 27 agosto alle ore 01.00 PM PT, ossia le ore 22.00 italiane della stessa data. Tutti i giochi giochi già confermati che saranno giocati live sono:

Street Fighter 6

Among Us

Fall Guys

Fortnite

Free Fire

Friday Night Funkin’

Grand Theft Auto V

Minecraft

Mortal Kombat 11

Poppy Playtime

Rocket League

Trackmania

Sappiamo già, però, che ce ne saranno di ulteriori che non sono stati ancora annunciati.

E se siete particolarmente attenti al fronte dei content creator sappiate che i nomi inclusi fino ad ora saranno quelli di AliA, AyChristine, Bazerk, Caylus, Chica, CouRage, Dream, EddieVR, EyStream, Felipe Kwebbelkop, Neto, GeorgeNotFound, Jake Fellman, Lachlan, Larray, LaurenzSide, LDShadowLady, Markiplier, MatPat, Muselk, Myth, Preston & Brianna, Sapnap, Sidemen, Slogo, SunlessKhan, Sykkuno, The Grumps, TommyInnit, Typical Gamer, Wirtual. Sommando questi content creator, si parla di un potenziale pubblico di 400 milioni di iscritti.