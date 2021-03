Yakuza Like a Dragon gratis su PS5, problemi con l’upgrade

Yakuza Like a Dragon è finalmente disponibile oggi per PS5, dopo una lunga attesa legata all’esclusiva next-gen per Xbox Series X|S.

Tuttavia, come segnalato dai colleghi di Push Square, sono in tanti i giocatori che non stanno riuscendo a portarselo a casa gratuitamente.

SEGA aveva promesso l’upgrade gratis per i giocatori in possesso di una copia per PlayStation 4, uscita regolarmente lo scorso anno.

A quanto pare, però, il processo sta funzionando in questo momento soltanto con la versione fisica del gioco.

I giocatori con una copia digitale, di norma, devono soltanto dirigersi sulla pagina del titolo (su PlayStation Store o nella propria libreria) e trovare l’edizione PS5.

Da lì, basta riscattare l’upgrade gratuito per poter avviare il download, almeno così funziona di solito; ad ora, però, manca proprio il prompt per dare il via al processo di aggiornamento.

Per ora, potrebbe trattarsi soltanto di un problema di update di PlayStation Store, il che potrebbe significare che tra qualche ora la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

Ad ogni modo, SEGA non ha risposto ancora ad una richiesta di chiarimenti, per cui non possiamo determinare se sarà davvero così.

Nel caso doveste aspettare un altro po’, vi raccomandiamo di non perdervi un nostro approfondimento riguardo ad una caratteristica speciale di Yakuza Like a Dragon.