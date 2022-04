XPG SPECTRIX 20G | Recensione – SSD gaming RGB per tutti

Al giorno d’oggi, il PC desktop non deve essere solo potente, ma anche bello da vedere. Proprio per questo, nel corso degli ultimi anni, sono apparsi in commercio case trasparenti, accessori e luci colorate per dare un tocco in più alla propria postazione in modo sia da ammirarla che mostrarla fieri agli altri.

Uno dei componenti diventato via via più importante nel corso del tempo è l’SSD. Inizialmente proposto come alternativa più veloce ed affidabile al solito hard disk meccanico, il Solid State Drive è ormai fondamentale per non aver colli di bottiglia all’interno del sistema. Visto che anche l’occhio vuole la sua parte, diversi produttori hanno iniziato a proporre unità più vistose e sgargianti a livello estetico.

Uno di questi è proprio ADATA che, tramite il suo brand gaming XPG, propone alcune varianti dei propri SSD dotati di una vistosa illuminazione RGB. Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di testare il modello XPG SPECTRIX S20G nella sua versione da 1 TB, che si propone come una valida unità in grado di offrire buone prestazioni a un prezzo competitivo con il vantaggio ulteriore di costituire uno spettacolo per la vista.

Anche la confezione è molto colorata

Design e caratteristiche tecniche

XPG SPECTRIX S20G è un SSD NVME 1.3 (Non Volatile Memory Express) basato su interfaccia PCIe 3.0 x4 pensato per fornire ai videogiocatori un prodotto dal buon rapporto qualità/prezzo e dall’estetica accattivante. È disponibile in due tagli di memoria, dato che, oltre alla versione da 1 TB da noi testata, in commercio trovate anche la variante da 512 GB.

Una volta estratto dalla confezione, che mostra in bella vista il design dell’unita su uno sfondo rosso, il dispositivo appare sin da subito molto compatto (80×22,1×7,55 mm), grazie all’aderenza al form factor M.2 2280, nonché leggero (10,4 grammi). I chip di memoria sono protetti, nonché raffreddati, da un dissipatore di calore che contiene anche i LED per l’illuminazione RGB.

ADATA dichiara velocità di lettura sequenziale sino a 2.500 MB/s e di scrittura sequenziale sino a 1.800 MB/s, valori confermati anche dai nostri test. Sicuramente non si tratta dell’SSD più veloce in circolazione, ma non punta nemmeno ad esserlo. Si tratta, in ogni caso, di velocità più che buone che non dovrebbero causare alcun problema durante sia il gaming che le normali attività quotidiane.

Entrando più nel dettaglio, XPG SPECTRIX S20G supporta sia SLC Caching e Host Memory Buffer, che gli permettono di fornire 160.000 IOPS e 190.000 IOPS, rispettivamente, in lettura e scrittura casuale. Altre tecnologie degne di nota sono LDPC (Low Density Parity Check), in grado di correggere un’ampia casistica di errori, nonché la crittografia AES 256 per la massima sicurezza dei propri dati.

Purtroppo, il controller SSD non viene specificato, mentre le memorie sono di tipo 3D NAND. ADATA offre una garanzia di cinque anni su questo XPG SPECTRIX S20G, il che lascia ben sperare sui controlli e test effettuati in fase di produzione.

Ecco un elenco delle caratteristiche tecniche:

Interfaccia : PCIe 3.0 x4 NVMe

: PCIe 3.0 x4 NVMe Formato : M.2 2280

: M.2 2280 Memorie : 3D NAND

: 3D NAND Lettura sequenziale : Fino a 2.500 MB/s

: Fino a 2.500 MB/s Scrittura sequenziale : Fino a 1.8000 MB/s

: Fino a 1.8000 MB/s Lettura casuale 4K : 160.000 IOPS

: 160.000 IOPS Scrittura casuale 4K : 190.000 IOPS

: 190.000 IOPS Temperature operative : 0-70 °C

: 0-70 °C Temperature per la conservazione : da -40°C a 85°C

: da -40°C a 85°C Durata : 600 TBW

: 600 TBW MTBF : 2.000.000 ore

: 2.000.000 ore Dimensioni : 80×22,1×7,55 mm

: 80×22,1×7,55 mm Peso : 10,4 grammi

: 10,4 grammi Garanzia: 5 anni

Il design è decisamente accattivante

Prestazioni

Abbiamo utilizzato XPG SPECTRIX S20G all’interno di una configurazione composta da un processore AMD Ryzen 9 3900X, 16 GB di RAM DDR4 e scheda madre ASUS TUF Gaming X570 PLUS, inserendolo in uno degli slot M.2 disponibili. Il primo benchmark è stato effettuato sull’immancabile CrystalDisk Mark in Windows 11, dove abbiamo registrato una velocità massima in lettura sequenziale di 2.551MB/s, mentre in scrittura sequenziale il valore si è fermato su un più modesto 1.878MB/s, rispecchiando appieno quanto promesso da ADATA (anzi, i risultati sono stati addirittura superiori).

Passando ad AS SSD Benchmark, abbiamo avuto una riconferma di questi buoni valori, sebbene leggermente inferiori (ma si tratta di fluttuazioni che dipendono anche dal singolo software utilizzato). Infine, nello Storage Benchmark di 3D Mark, che cerca di simulare il caricamento, salvataggio e registrazione di alcuni tra i videogiochi più popolari in modo da testare l’SSD con casi d’uso il più possibile vicini a quelli reali, XPG SPECTRIX S20G ha segnato 1.541 punti.

Abbiamo anche provato a creare e spostare continuamente file piuttosto grossi (5-10 GB) senza problemi. Buone anche le temperature, che si sono attestate sui 50°C anche dopo decine di minuti di test. Evidentemente il dissipatore di serie è più che adeguato a espellere il calore generato, evitando eventuali rallentamenti.

I valori di velocità dichiarati sono rispettati

La manutenzione e l’aggiornamento dell’SSD viene effettuato tramite il software ADATA SSD Toolbox, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale. Oltre a fornire tutte le informazioni più importanti inerenti all’unità, come la “salute”, il tempo di vita rimasto, la temperature e i dati S.M.A.R.T., permette di effettuare delle scansioni diagnostiche, sia veloci che complete, nonché attivare ottimizzazioni a livello del sistema operativo ed effettuare una cancellazione sicura di tutto il contenuto (particolarmente utile se intendete venderlo o prestarlo a un’altra persona e volete essere assolutamente certi che non possa recuperare alcuna informazione da esso).

L’illuminazione RGB può essere lasciata casuale, come di default, oppure personalizzarla in base alle proprie esigenze. XPG SPECTRIX S20G è infatti compatibile con la maggior parte delle schede madri dei produttori più noti (vi consigliamo, in ogni caso, di controllare sul sito web ufficiale della vostra motherboard per fugare qualsiasi dubbio circa la compatibilità).

I LED RGB sono un vero spettacolo

In definitiva, XPG SPECTRIX S20G è un prodotto solido, in grado di fornire prestazioni di buon livello in ogni ambito, pur senza ambire ai vertici della categoria. L’unità soddisferà sicuramente le esigenze di coloro che stanno cercando un’unità per la propria configurazione da gaming non solo affidabile, ma anche piuttosto appariscente per far un bel figurone all’interno del proprio case. Sicuramente la garanzia di ben cinque anni lascia ben sperare sulla durata a lungo termine e la qualità del prodotto di ADATA.

Il prezzo, sebbene leggermente più alto rispetto alla media degli SSD di pari categoria, viene in parte giustificato dall’integrazione dell’illuminazione RGB. Allo stesso costo, infatti, è possibile trovare modelli più prestanti (o per cui è necessario spendere meno a parità di caratteristiche), ma non ugualmente spettacolari da vedere.