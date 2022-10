Xiaomi POCO M4 Pro, ottimo smartphone, ora a meno di 200 euro da Mediaworld!

Tornano anche oggi, venerdì 7 ottobre 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo lo smartphone Xiaomi POCO M4 Pro, che attualmente potete portarvi a casa a soli 199,99€, rispetto agli usuali 279€ di listino, per un risparmio reale di 79,01€.

Lo smartphone Xiaomi POCO M4 Pro è equipaggiato con il SoC MediaTek Helio G96, composto da un veloce processore octa-core da 2,05 GHz accompagnato dalla GPU Mali-G57 MC2, mentre la quantità di RAM a bordo è di 8 GB. Inoltre, nel caso quest’ultima non sia sufficiente, grazie alla tecnologia Dynamic RAM Expansion, è possibile trasferire 3GB in più dai 256 GB di ROM.

Lo smartphone Xiaomi POCO M4 Pro è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,43″ con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz, per una fluidità eccezionale.

Il comparto fotocamere dello smartphone Xiaomi POCO M4 Pro vede la presenza di una camera principale da 64 MP, accompagnata da una camera ultra grandangolare da 8 MP e una camera macro. Lo smartphone Xiaomi POCO M4 Pro dispone di tante funzionalità per la registrazione di video, tra cui rallenty, time-lapse e modalità notturna.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete