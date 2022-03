Xiaomi Mi Band 5 ora a meno di 20 euro su Unieuro! Vero affare!

Se eravate intenzionati ad acquistare una nuova smartband, vi segnaliamo un’imperdibile promozione attualmente attiva su Unieuro che vi permette di acquistare l’eccellente Xiaomi Mi Band 5 a un prezzo assolutamente imperdibile!

Xiaomi Mi Band 5 è dotato di un ampio display a colori da 1,1″, che permette di visualizzare in maniera rapida le informazioni relative alle chiamate, messaggi e promemoria. Il dispositivo è in grado di monitorare 11 attività sportive professionali, come vogatore, ellittica, yoga, corsa, ciclismo, nuoto, cyclette e altro ancora.

Xiaomi Mi Band 5 è resistente anche all’acqua fino a 5 metri di profondità, ha una batteria che garantisce un’autonomia sino a 14 giorni ed è in grado di registrare il vostro battito cardiaco in tempo reale per tutto il giorno, mostrando anche eventuali avvisi nel caso venga rilevata una situazione anomala.

Xiaomi Mi Band 5 offre tre modalità per migliorare il vostro stato di salute, a partire dal PAI (Personal Activity Intelligence), indice calcolato in base ai vostri dati, al monitoraggio dello stress fino alla proposta di esercizi di respirazione guidati.

Solitamente la Xiaomi Mi Band 5 viene proposta a 39,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 19,99€, con uno sconto del 50%, pari a un risparmio reale di 20€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un’ottima smartband risparmiando sul suo prezzo di acquisto usuale.

