Xiaomi lancia un PC da gaming a poco più di 200 euro

La nota compagnia cinese Xiaomi ha lanciato, almeno sul territorio cinese, un desktop per videogiocatori dal prezzo piuttosto contenuto (come da tradizione per l’azienda). Infatti, è possibile portarsi a casa la versione base, soprannominata Share Edition, del PC Ningmei Soul GI6 a soli 1.799 yuan (circa 220€ al cambio attuale).

All’interno dello chassis, dal look piuttosto appariscente e dotato di un pannello laterale trasparente, troviamo la CPU AMD Ryzen 5 2600, un processore della passata generazione ma ancora valido, soprattutto in ambito gaming, 8GB di RAM, un SSD da 180GB ed una scheda grafica Radeon RX550 da 4GB, il tutto installato su una scheda madre Asus Master Series A320. Certamente non si tratta di specifiche che consentono di giocare ai titoli più impegnativi ad alte risoluzioni, ma sicuramente videogiocare a 1080p non sarà un grosso problema con prodotti maggiormente indirizzati al mondo eSport, come League of Legends o CS:GO.

Per coloro che desiderano un po’ di potenza bruta in più, sono anche disponibili le varianti Fun Edition ed Enjoy Edition che, commercializzate rispettivamente a 2.599 yuan (320€) e 2.999 yuan (370€), vedono la presenza di una Radeon RX590 da 8GB e 256GB di SSD nel primo caso, mentre il modello di punta porta il quantitativo di RAM a 16GB e di SSD a 512GB.

Attualmente questi dispositivi sono disponibili solo in Cina e non sappiamo se arriveranno prima o poi anche in occidente. Si tratta di PC desktop dal rapporto qualità/prezzo decisamente alto e sicuramente riscuoterebbero un discreto successo anche in Italia, così come altri prodotti di Xiaomi.

