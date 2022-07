Xiaomi Earbuds Basic 2: 76% di sconto su Amazon! Li paghi meno di 23€!

Se state cercando un nuovo paio di auricolari true wireless di qualità a buon prezzo, oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere le Xiaomi Earbuds Basic 2 a un prezzo assolutamente imperdibile!

Gli auricolari Xiaomi Earbuds Basic 2 presentano degli speaker interni da 7,2 mm e un sistema di riduzione del rumore intelligente per godere di una qualità del suono di alto livello, mentre il peso di appena 4,1 grammi li rende ideali per correre mentre si ascolta della musica.

Gli auricolari Xiaomi Earbuds Basic 2 offrono un’autonomia particolarmente elevata. Si parla di quattro ore di ascolto per singolo auricolare con una singola ricarica, che arriva sino a 12 ore utilizzando anche la custodia.

Grazie al collegamento Bluetooth 5.0, gli auricolari Xiaomi Earbuds Basic 2 garantiscono una connessione stabile con una velocità di trasferimento dati fino a due volte superiore rispetto alla generazione precedente.

Gli auricolari Xiaomi Earbuds Basic 2 sono in grado di adattarsi alla perfezione alle vostre orecchie, in virtù della presenza in confezione di tre gommini in silicone di diverse dimensioni (S, M, L) che li rendono stabili e confortevoli durante la montagna e altri esercizi.

Solitamente, gli auricolari true wireless Xiaomi Earbuds Basic 2 vengono proposti a 94€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 22,40€, con uno sconto del 76% e un risparmio reale di 71,6€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo paio di auricolari true wireless risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.