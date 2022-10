Xbox vi risolve il weekend con tre nuovi giochi gratis, disponibili da ora

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di Xbox Free Play Days, la promozione che consente a tutti gli utenti abbonati sulle console di casa Microsoft di poter accedere a diversi titoli selezionati per l’intero fine settimana.

L’iniziativa vi consentirà dunque di scaricare e utilizzare completamente gratis per tutto il weekend 3 nuovi giochi selezionati, a patto però di essere iscritti a Xbox Live Gold o, in alternativa, a Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon).

Una tradizione puntualissima che Microsoft non salta mai di settimana in settimana, offrendo sempre giochi gratis per tutti i gusti.

Xbox offre giochi gratis molto spesso, e solo oggi ne è arrivato uno nuovo che vi porterà addirittura nello spazio.

La notizia arriva come sempre dai canali ufficiali, che ci annunciano i tre nomi che potrete provare su Xbox, i giochi gratis del weekend.

Embr, Goat Simulator, e Tour de France 2022 sono disponibili questo fine settimana per i membri Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, da giovedì 13 ottobre fino a domenica 16 ottobre.

In Embr dovrete spegnere incendi divertendovi, guadagnando un bel gruzzolo in questo imprevedibile e frenetico multigiocatore. Il tutto in squadra con gli amici, affrontando sfide giornaliere e raggiungendo la cima della scala dei pompieri.

Goat Simulator non ha di certo bisogno di presentazioni, no?

Tour de France 2022 è invece la classica lotta per la maglia gialla nel gioco ufficiale del Tour de France 2022. È presente anche una nuova modalità online con sfide e classifiche settimanali.

Vi ricordiamo che come di consueto la prova sarà limitata fino all’inizio della prossima settimana, ma durante il tutto periodo della promozione potrete accedere alle edizioni standard complete senza alcun ulteriore vincolo.

