Xbox Game Pass, nuovo gioco gratis da oggi (e vi porterà nello spazio)

Stiamo per arrivare alla prima metà del mese di ottobre, e con lei continua la proposta di giochi gratis che invaderanno giorno dopo giprno il catalogo di Xbox Game Pass.

Gli utenti al servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) promette di offre un fine anno davvero molto interessante, grazie al rilascio di titoli di peso.

Del resto, abbiamo già scoperto quali saranno i primi sei giochi ad approdare sul catalogo durante il prossimo mese di novembre, che poco non è.

Ora, dopo aver scoperto ciò che arriverà durante la prima metà di ottobre, è il turno oggi di uno strategico spaziale davvero molto interessante.

Come riportato anche da True Achievements, i membri di PC Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate possono oggi iniziare a costruire la propria fabbrica intergalattica nel gioco di simulazione spaziale Dyson Sphere Program.

Il gioco in questione può essere giocato su PC Windows con un abbonamento PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate ed è un gioco di strategia spaziale che richiede di raccogliere risorse, pianificare e progettare varie linee di produzione e sfruttare il potere delle stelle per creare la propria fabbrica intergalattica.

Guardando la pagina di Steam, il gioco ha ricevuto una valutazione ‘estremamente positiva‘ da 59mila utenti, quindi si tratta di fatto di un’ottima aggiunta alla libreria di Game Pass.

