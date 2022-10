Xbox Store svela nuovi sconti fino al 90% (e un bonus gratis): ecco i migliori

Anche questa settimana sono disponibili i nuovi sconti a tempo limitato di Xbox Store: i fan delle console di casa Microsoft potranno dunque approfittare di nuove offerte con sconti generosi fino al 90%.

Insieme al consueto ritorno delle Promozioni Gold, riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon), gli appassionati potranno scoprire alcune delle perle più apprezzate del panorama console, prevalentemente dal panorama indie ma con il consueto spazio anche per i titoli tripla-A.

Inoltre, segnaliamo che per un periodo limitato è disponibile un imperdibile bonus gratuito, per celebrare l’imminente arrivo di Need for Speed Unbound: Electronic Arts e Xbox Store hanno infatti deciso di regalarvi un DLC di Need for Speed Heat, che potete riscattare comodamente al seguente indirizzo.

Tornando invece alle offerte settimanali, vogliamo segnalarvi in particolar modo tante offerte sui prodotti indipendenti più amati, tra i quali non poteva certamente mancare Hades: l’amatissimo roguelike può infatti essere vostro con una riduzione di prezzo del 33%.

C’è però naturalmente spazio anche per tanti altri prodotti videoludici molto interessanti: restando in tema di produzioni indipendenti, vogliamo infatti segnalarvi anche gli sconti dedicati a titoli come Dead Cells, The Messenger e No Man’s Sky.

Potrete anche approfittare di sconti su alcune delle produzioni tripla-A più importanti, come GTA V in edizione next-gen e Dying Light 2, insieme a uno degli sconti più generosi di questa settimana: XCOM 2 è infatti disponibile al 90% in meno.

Vi invitiamo a consultare la lista completa delle offerte al seguente indirizzo: di seguito, vi proporremo invece i migliori nuovi sconti di Xbox Store, selezionati dalla nostra redazione.

Assassin’s Creed Odyssey – Gold Edition — 70% di sconto

— 70% di sconto Assassin’s Creed Origins – Gold Edition — 75% di sconto

— 75% di sconto Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans — 85% di sconto

— 85% di sconto Call of Duty: Modern Warfare Remastered — 50% di sconto

— 50% di sconto Castle Crashers Remastered — 40% di sconto

— 40% di sconto Dead Cells — 40% di sconto

— 40% di sconto D eath’s Door — 40% di sconto

— 40% di sconto Dying Light 2 Stay Human — 40% di sconto

— 40% di sconto Far Cry New Dawn Deluxe Edition — 75% di sconto

— 75% di sconto Forza Horizon 5 — 30% di sconto

— 30% di sconto Grand Theft Auto V (Next-gen) — 50% di sconto

(Next-gen) — 50% di sconto Hades — 33% di sconto

— 33% di sconto Mafia II: Definitive Edition — 67% di sconto

— 67% di sconto Mortal Kombat 11 Ultimate — 67% di sconto

— 67% di sconto No Man’s Sky — 50% di sconto

— 50% di sconto Stardew Valley — 40% di sconto

— 40% di sconto Streets of Rage 4 — 50% di sconto

— 50% di sconto The Messenger — 60% di sconto

— 60% di sconto WWE 2K22 — 50% di sconto

— 50% di sconto XCOM 2 — 90% di sconto

Inoltre, per tutti coloro fossero alla ricerca di una soluzione alternativa per avvicinarsi al mondo Xbox, segnaliamo che Phil Spencer potrebbe aver già lanciato i primi indizi sull’arrivo di un nuovo hardware dedicato al gioco in streaming.