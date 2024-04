Xbox Store, sconti fino al 95% di fine aprile: ecco i migliori

Torna anche questo martedì l'immancabile appuntamento con i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, con tante offerte imperdibili per espandere il vostro catalogo digitale.

Per celebrare l'imminente fine del mese di aprile, il negozio digitale per le console Xbox ha infatti pensato di proporre tanti giochi con riduzioni di prezzo fino al 95%.

Come sempre ricordiamo che alcuni di questi sconti potrebbero far parte delle Promozioni Gold, riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Game Pass Core o Ultimate (lo trovate su Amazon) ma la maggior parte delle offerte saranno disponibili per tutti gli utenti e senza abbonamenti.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo dunque alla nostra selezione di migliori giochi in offerta per questa settimana:

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Alien: Isolation The Collection a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs Legion a 25,99€ - Sconto del 75%

a 25,99€ - Sconto del 75% Asura's Wrath a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% Batman: Return to Arkham a 7,49€ - Sconto del 75%

a 7,49€ - Sconto del 75% Cloudpunk a 3,74€ - Sconto dell'85%

a 3,74€ - Sconto dell'85% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Devil May Cry HD Collection & 4SE a 14,84€ - Sconto del 67%

a 14,84€ - Sconto del 67% Diablo II: Resurrected a 13,19€ - Sconto del 67%

a 13,19€ - Sconto del 67% Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe a 17,99€ - Sconto dell'80%

a 17,99€ - Sconto dell'80% Dragon's Dogma: Dark Arisen a 3,74€ - Sconto dell'85%

a 3,74€ - Sconto dell'85% EA Sports FC 24 XONE + XSX a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Grand Theft Auto V (XONE + XSX) a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX a 19,99€ - Sconto del 60%

a 19,99€ - Sconto del 60% La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra a 5,99€ - Sconto del 90%

a 5,99€ - Sconto del 90% Lost Judgment Digital Deluxe a 17,49€ - Sconto del 75%

a 17,49€ - Sconto del 75% Mortal Kombat 1 Premium Edition a 49,99€ - Sconto del 50%

a 49,99€ - Sconto del 50% NieR Automata: Become As Gods Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Outlast 2 a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Resident Evil 4 Gold Edition a 39,99€ - Sconto del 20%

a 39,99€ - Sconto del 20% RoboCop: Rogue City Alex Murphy Edition a 41,99€ - Sconto del 40%

a 41,99€ - Sconto del 40% Scorn a 13,19€ - Sconto del 67%

a 13,19€ - Sconto del 67% Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe a 5,99€ - Sconto del 90%

a 5,99€ - Sconto del 90% Star Wars Squadrons a 1,99€ - Sconto del 95%

a 1,99€ - Sconto del 95% Street Fighter 6 a 41,99€ - Sconto del 40%

a 41,99€ - Sconto del 40% Tekken 8 a 55,99€ - Sconto del 30%

a 55,99€ - Sconto del 30% The Walking Dead: Telltale Definitive Series a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% What Remains of Edith Finch a 4,99€ - Sconto del 75%

Ricordiamo come sempre che questa è solo una selezione parziale: dato che sono presenti tantissimi altri giochi in offerta, vi consigliamo di consultare il catalogo completo al seguente indirizzo.